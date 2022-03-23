Путин укрепил рубль вопреки санкциям Запада

Россия и Китай будут вместе вытеснять доллар США из мировой экономики

23 марта 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил о старте дедолларизации российской экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Рубль будет укрепляться благодаря отказу от доллара и евро при расчете за российский газ. Это решение президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил на совещании с правительством 23 марта, позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке и снизить стоимость импортных товаров, считают эксперты. Уже спустя несколько минут после этого заявления курс доллар впервые с начала месяца опустился ниже 100 рублей. Эксперты считают, что союзником России в дедолларизации мировой экономики будет Китай. Очередное совещание с правительством РФ президент Путин начал с заявления, которого не было в повестке, но которое назревало на протяжении последних нескольких недель. Путин напомнил, что ряд западных стран принял «нелегитимные решения по заморозке российских активов». «Этот „коллективный Запад“ фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам. И США, и ЕС объявили, в принципе, настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает — так-то подозревали, а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», — заявил Путин. Платить за российский газ европейцам теперь придется в рублях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По словам президента, в этих условиях нет никакого смысла «поставлять наши товары в ЕС и США» за доллары, евро и ряд других валют. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валютах», — заявил президент. Путин подчеркнул при этом, что свои обязательства перед покупателями Россия будет по-прежнему выполнять в полном объеме в рамках заключенных контрактов. «В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутацией надежного партнера и поставщика», — отметил Путин. На фоне заявления президента РФ Владимира Путина о расчетах с западными контрагентами в рублях доллар и евро стали терять в «весе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он поручил правительству проработать необходимые прозрачные механизмы и процедуры проведения платежей, в том числе приобретения российских рублей на внутреннем валютном рынке. Сделано это должно быть в течение недели. Но рынки отреагировали на заявление Путина мгновенно: уже по ходу совещания курс доллара опустился ниже 100 рублей (впервые с начала марта), а цена на газ превысила отметку в 1350 долларов за тысячу кубометров. Стратегическим назвал решение Путина эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович. «Перенос контрактов на рубли показывает, что мы не боимся торгового эмбарго. Это игра на опережение: деньги не будут застревать в банках (поскольку оплата в рублях, а не в долларах), будет происходить укрепление рубля. Западные компании придут на российскую биржу и будут покупать валюту в России. Ведь если Россия перестанет поставлять Европе газ, они не найдут такие объемы», — пояснил эксперт. Этим решением Путин фактически начал процесс дедолларизации российской экономики, поясняют эксперты. Это не оставит западным партнерам шанса на манипуляции в отношениях с РФ, а Россия будет получать реальные деньги за проданные товары, объясняет гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Сейчас Россия поставляет энергоноситель, но в обмен на них ничего не получает [так как валютные счета на Западе заморожены]. Это кривая система, которую западные политики обсуждают и восторгаются, как они ловко обманули Россию. Поэтому вариант перехода на расчеты в рублях — это мера упреждения от нечестного поведения западных партнеров на рынке по отношению к России», — отметил Мухин. Заставив свои компании уйти с российского рынка, Запад лишил себя возможности получать дешевые рубли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Западные партнеры теперь будут вынуждены сначала закупить российские рубли, а затем на них — российский газ, объясняет депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев. Это повлечет укрепление рубля, рынку понадобится больше рублевой ликвидности. «Эти рубли Запад мог бы брать, если бы его компании продолжали работать на нашем рынке, а не ушли с него. Они же за рубли у нас торговали, которые потом могли бы перегонять своим газовикам, а те — расплачиваться с Россией. Теперь они будут приходить к нам за рублями, которые мы будем печатать с большим удовольствием, они — покупать, и это даст нам дополнительный эмиссионный доход. Это сильно расширяет рублевую массу, делает рубль мировой валютой. Укрепление рубля поможет стабилизировать цены, особенно на импортные товары», — пояснил Матвейчев. Союзником России в процессе дедолларизации мировой экономики станет Китай, уверены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад сам будет «генерировать спрос на российский рубль», убежден замдиректора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. При этом «коллективный Запад» не принял в расчет, что при определенных обстоятельствах резервной валютой довольно быстро может стать китайский юань. «Американцы сам пошли на подрыв доверия к доллару, когда заморозили валютные счета России. Тенденция к дедолларизации действительно возможна — предпосылки для этого есть. И на роль резервной валюты может претендовать юань. Но для этого Китай должен отказаться от регулирования своей валюты — курс должен быть плавающим. Если Китай объявит, что он меняет режим функционирования своей валюты, доля юаня [на рынке] может вырасти взрывным образом», — прокомментировал Миронов. Распад долларовой системы идет в ускоренном режиме, и требование России — вписывается в ряд событий, связанных с глобальной дедолларизацией, говорит китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. «Последние 10 лет растет число соглашений между странами об использовании нацвалют в расчетах. Особенно преуспел в этом Китай — значительная часть торговли с приграничными государствами идет в юане. Арабский мир — следующий шаг к дедолларизации: переход на юань в расчетах с Китаем — вопрос политической воли», — резюмировал Вавилов. 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Рубль будет укрепляться благодаря отказу от доллара и евро при расчете за российский газ. Это решение президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил на совещании с правительством 23 марта, позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке и снизить стоимость импортных товаров, считают эксперты. Уже спустя несколько минут после этого заявления курс доллар впервые с начала месяца опустился ниже 100 рублей. Эксперты считают, что союзником России в дедолларизации мировой экономики будет Китай. Очередное совещание с правительством РФ президент Путин начал с заявления, которого не было в повестке, но которое назревало на протяжении последних нескольких недель. Путин напомнил, что ряд западных стран принял «нелегитимные решения по заморозке российских активов». «Этот „коллективный Запад“ фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам. И США, и ЕС объявили, в принципе, настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает — так-то подозревали, а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», — заявил Путин. По словам президента, в этих условиях нет никакого смысла «поставлять наши товары в ЕС и США» за доллары, евро и ряд других валют. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валютах», — заявил президент. Путин подчеркнул при этом, что свои обязательства перед покупателями Россия будет по-прежнему выполнять в полном объеме в рамках заключенных контрактов. «В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутацией надежного партнера и поставщика», — отметил Путин. Он поручил правительству проработать необходимые прозрачные механизмы и процедуры проведения платежей, в том числе приобретения российских рублей на внутреннем валютном рынке. Сделано это должно быть в течение недели. Но рынки отреагировали на заявление Путина мгновенно: уже по ходу совещания курс доллара опустился ниже 100 рублей (впервые с начала марта), а цена на газ превысила отметку в 1350 долларов за тысячу кубометров. Стратегическим назвал решение Путина эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович. «Перенос контрактов на рубли показывает, что мы не боимся торгового эмбарго. Это игра на опережение: деньги не будут застревать в банках (поскольку оплата в рублях, а не в долларах), будет происходить укрепление рубля. Западные компании придут на российскую биржу и будут покупать валюту в России. Ведь если Россия перестанет поставлять Европе газ, они не найдут такие объемы», — пояснил эксперт. Этим решением Путин фактически начал процесс дедолларизации российской экономики, поясняют эксперты. Это не оставит западным партнерам шанса на манипуляции в отношениях с РФ, а Россия будет получать реальные деньги за проданные товары, объясняет гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Сейчас Россия поставляет энергоноситель, но в обмен на них ничего не получает [так как валютные счета на Западе заморожены]. Это кривая система, которую западные политики обсуждают и восторгаются, как они ловко обманули Россию. Поэтому вариант перехода на расчеты в рублях — это мера упреждения от нечестного поведения западных партнеров на рынке по отношению к России», — отметил Мухин. Западные партнеры теперь будут вынуждены сначала закупить российские рубли, а затем на них — российский газ, объясняет депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев. Это повлечет укрепление рубля, рынку понадобится больше рублевой ликвидности. «Эти рубли Запад мог бы брать, если бы его компании продолжали работать на нашем рынке, а не ушли с него. Они же за рубли у нас торговали, которые потом могли бы перегонять своим газовикам, а те — расплачиваться с Россией. Теперь они будут приходить к нам за рублями, которые мы будем печатать с большим удовольствием, они — покупать, и это даст нам дополнительный эмиссионный доход. Это сильно расширяет рублевую массу, делает рубль мировой валютой. Укрепление рубля поможет стабилизировать цены, особенно на импортные товары», — пояснил Матвейчев. Запад сам будет «генерировать спрос на российский рубль», убежден замдиректора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. При этом «коллективный Запад» не принял в расчет, что при определенных обстоятельствах резервной валютой довольно быстро может стать китайский юань. «Американцы сам пошли на подрыв доверия к доллару, когда заморозили валютные счета России. Тенденция к дедолларизации действительно возможна — предпосылки для этого есть. И на роль резервной валюты может претендовать юань. Но для этого Китай должен отказаться от регулирования своей валюты — курс должен быть плавающим. Если Китай объявит, что он меняет режим функционирования своей валюты, доля юаня [на рынке] может вырасти взрывным образом», — прокомментировал Миронов. Распад долларовой системы идет в ускоренном режиме, и требование России — вписывается в ряд событий, связанных с глобальной дедолларизацией, говорит китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. «Последние 10 лет растет число соглашений между странами об использовании нацвалют в расчетах. Особенно преуспел в этом Китай — значительная часть торговли с приграничными государствами идет в юане. Арабский мир — следующий шаг к дедолларизации: переход на юань в расчетах с Китаем — вопрос политической воли», — резюмировал Вавилов.