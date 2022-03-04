04 марта 2022

В Германии выступили в защиту граждан с российскими корнями

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
В Германии заявили, что будут защищать граждан и с российскими, и с украинскими корнями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Германии высказались против дискриминации граждан страны с российскими корнями, а также носителей языка. С соответствующим заявлением выступила глава МВД Германии Нэнси Фезер.

«Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка. Мы будем в равной степени защищать всех людей и все учреждения в Германии», — передает заявление Фезер РИА «Новости». Она отметила, что власти Германии будут защищать граждан с российскими и украинскими корнями.

Ранее житель Перми застрявший в Европе, рассказал об отношении местных. Он заявил, что несмотря на то, что окружающие активно обсуждают спецоперацию в Украине, к нему ни разу не было проявлено негативного отношения. Также сообщалось, что российских студентов в Германии лишают стипендий, но гонений и притеснений русских со стороны местных жителей нет.

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В Германии высказались против дискриминации граждан страны с российскими корнями, а также носителей языка. С соответствующим заявлением выступила глава МВД Германии Нэнси Фезер. «Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка. Мы будем в равной степени защищать всех людей и все учреждения в Германии», — передает заявление Фезер РИА «Новости». Она отметила, что власти Германии будут защищать граждан с российскими и украинскими корнями. Ранее житель Перми застрявший в Европе, рассказал об отношении местных. Он заявил, что несмотря на то, что окружающие активно обсуждают спецоперацию в Украине, к нему ни разу не было проявлено негативного отношения. Также сообщалось, что российских студентов в Германии лишают стипендий, но гонений и притеснений русских со стороны местных жителей нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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