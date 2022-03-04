В Германии выступили в защиту граждан с российскими корнями

05 марта 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

В Германии заявили, что будут защищать граждан и с российскими, и с украинскими корнями Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии высказались против дискриминации граждан страны с российскими корнями, а также носителей языка. С соответствующим заявлением выступила глава МВД Германии Нэнси Фезер. «Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка. Мы будем в равной степени защищать всех людей и все учреждения в Германии», — передает заявление Фезер РИА «Новости». Она отметила, что власти Германии будут защищать граждан с российскими и украинскими корнями. Ранее житель Перми застрявший в Европе, рассказал об отношении местных. Он заявил, что несмотря на то, что окружающие активно обсуждают спецоперацию в Украине, к нему ни разу не было проявлено негативного отношения. Также сообщалось, что российских студентов в Германии лишают стипендий, но гонений и притеснений русских со стороны местных жителей нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Германии высказались против дискриминации граждан страны с российскими корнями, а также носителей языка. С соответствующим заявлением выступила глава МВД Германии Нэнси Фезер. «Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка. Мы будем в равной степени защищать всех людей и все учреждения в Германии», — передает заявление Фезер РИА «Новости». Она отметила, что власти Германии будут защищать граждан с российскими и украинскими корнями. Ранее житель Перми застрявший в Европе, рассказал об отношении местных. Он заявил, что несмотря на то, что окружающие активно обсуждают спецоперацию в Украине, к нему ни разу не было проявлено негативного отношения. Также сообщалось, что российских студентов в Германии лишают стипендий, но гонений и притеснений русских со стороны местных жителей нет.