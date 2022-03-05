В Кремле заявили, что иностранные компании вернутся в Россию

Иностранные компании, которые покидают российский рынок, со временем вернуться на территорию РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Сейчас об этом может неуместно говорить, но время быстро меняется и придет время бурного экономического роста, когда компании вернутся на рынок и будут нагонять упущенное, восстанавливать позиции. Где-то мы будем больше давать, где-то меньше, потому что их место займут компании из других стран. Это нормальный процесс», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Иностранные компании, которые покидают российский рынок, со временем вернуться на территорию РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Сейчас об этом может неуместно говорить, но время быстро меняется и придет время бурного экономического роста, когда компании вернутся на рынок и будут нагонять упущенное, восстанавливать позиции. Где-то мы будем больше давать, где-то меньше, потому что их место займут компании из других стран. Это нормальный процесс», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. Многие западные компании объявили об уходе с российского рынка.