В Кремле заявили, что иностранные компании вернутся в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Место уходящих компаний могут занять предприятия из других стран, считает Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Иностранные компании, которые покидают российский рынок, со временем вернуться на территорию РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Сейчас об этом может неуместно говорить, но время быстро меняется и придет время бурного экономического роста, когда компании вернутся на рынок и будут нагонять упущенное, восстанавливать позиции. Где-то мы будем больше давать, где-то меньше, потому что их место займут компании из других стран. Это нормальный процесс», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. Многие западные компании объявили об уходе с российского рынка.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Иностранные компании, которые покидают российский рынок, со временем вернуться на территорию РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Сейчас об этом может неуместно говорить, но время быстро меняется и придет время бурного экономического роста, когда компании вернутся на рынок и будут нагонять упущенное, восстанавливать позиции. Где-то мы будем больше давать, где-то меньше, потому что их место займут компании из других стран. Это нормальный процесс», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. Многие западные компании объявили об уходе с российского рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...