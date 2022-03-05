В Кремле заявили, что иностранные компании вернутся в Россию

05 марта 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Место уходящих компаний могут занять предприятия из других стран, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Иностранные компании, которые покидают российский рынок, со временем вернуться на территорию РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Сейчас об этом может неуместно говорить, но время быстро меняется и придет время бурного экономического роста, когда компании вернутся на рынок и будут нагонять упущенное, восстанавливать позиции. Где-то мы будем больше давать, где-то меньше, потому что их место займут компании из других стран. Это нормальный процесс», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. Многие западные компании объявили об уходе с российского рынка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Иностранные компании, которые покидают российский рынок, со временем вернуться на территорию РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Сейчас об этом может неуместно говорить, но время быстро меняется и придет время бурного экономического роста, когда компании вернутся на рынок и будут нагонять упущенное, восстанавливать позиции. Где-то мы будем больше давать, где-то меньше, потому что их место займут компании из других стран. Это нормальный процесс», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. Многие западные компании объявили об уходе с российского рынка.