Курганцев попросили не скупать сахар

Сахар, по данным руководителя курганского УФАС не является дефицитным товаром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

В Курганской области не нужно закупать сахар в большом количестве, так как это не дефицитный товар. Об этом заявила руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России по Курганской области Татьяна Соболевская.

«Надо обратиться к населению, чтобы они сами не устраивали ажиотаж. У всех на слуху сейчас сахар, который почему-то стали скупать. Хотя никакой тенденции к тому, что будет его дефицит, не существует», — объяснила порталу «Область 45» Соболевская.

По ее словам, разумный подход к этому вопросу поможет создать нормальную покупательскую способность. 14 марта в Кургане пройдет совещание УФАС с представителями торговых сетей, прокуратуры и областного правительства. На встрече предпринимателей попросят ограничить рост наценок на социально-значимые товары.