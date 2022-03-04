04 марта 2022

Курганцев попросили не скупать сахар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сахар. Курган , сахар
Сахар, по данным руководителя курганского УФАС не является дефицитным товаром Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

В Курганской области не нужно закупать сахар в большом количестве, так как это не дефицитный товар. Об этом заявила руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России по Курганской области Татьяна Соболевская.

«Надо обратиться к населению, чтобы они сами не устраивали ажиотаж. У всех на слуху сейчас сахар, который почему-то стали скупать. Хотя никакой тенденции к тому, что будет его дефицит, не существует», — объяснила порталу «Область 45» Соболевская.

По ее словам, разумный подход к этому вопросу поможет создать нормальную покупательскую способность. 14 марта в Кургане пройдет совещание УФАС с представителями торговых сетей, прокуратуры и областного правительства. На встрече предпринимателей попросят ограничить рост наценок на социально-значимые товары.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской области не нужно закупать сахар в большом количестве, так как это не дефицитный товар. Об этом заявила руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России по Курганской области Татьяна Соболевская. «Надо обратиться к населению, чтобы они сами не устраивали ажиотаж. У всех на слуху сейчас сахар, который почему-то стали скупать. Хотя никакой тенденции к тому, что будет его дефицит, не существует», — объяснила порталу «Область 45» Соболевская. По ее словам, разумный подход к этому вопросу поможет создать нормальную покупательскую способность. 14 марта в Кургане пройдет совещание УФАС с представителями торговых сетей, прокуратуры и областного правительства. На встрече предпринимателей попросят ограничить рост наценок на социально-значимые товары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...