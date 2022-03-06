Власти Мариуполя объявили эвакуацию жителей

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Определены места эвакуации жителей Мариуполя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Мариуполя сообщили об эвакуации граждан по гуманитарному коридору. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

«Власти Мариуполя объявили эвакуацию из города по гумкоридору через сутки после срока, о котором договорились с РФ. Эвакуация из Мариуполя будет происходить из трех мест автобусами, также можно выехать из города на личном транспорте», — пишет РИА «Новости».

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Власти Мариуполя сообщили об эвакуации граждан по гуманитарному коридору. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники. «Власти Мариуполя объявили эвакуацию из города по гумкоридору через сутки после срока, о котором договорились с РФ. Эвакуация из Мариуполя будет происходить из трех мест автобусами, также можно выехать из города на личном транспорте», — пишет РИА «Новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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