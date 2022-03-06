Путин назвал условия переговоров с Зеленским

06 марта 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Переговоры могут пройти в третьей стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин готов провести переговоры с украинской стороной в третьей стране, а также допускает формат видеоконференции. Об этом глава государства заявил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Эта идея [проведение в чернобыльской зоне трехсторонней (МАГАТЭ — Россия — Украина) встречи] может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране. Так российский лидер прокомментировал предложение Гендиректора Международного агентства по атомной энергии провести трехсторонние переговоры в районе Чернобыльской АЭС», — сообщается на сайте Кремля. В ходе разговора с Макроном Путин отметил, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС. Это делается для того, чтобы избежать провокаций со стороны украинских националистов, чреватых катастрофическими последствиями. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин готов провести переговоры с украинской стороной в третьей стране, а также допускает формат видеоконференции. Об этом глава государства заявил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Эта идея [проведение в чернобыльской зоне трехсторонней (МАГАТЭ — Россия — Украина) встречи] может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране. Так российский лидер прокомментировал предложение Гендиректора Международного агентства по атомной энергии провести трехсторонние переговоры в районе Чернобыльской АЭС», — сообщается на сайте Кремля. В ходе разговора с Макроном Путин отметил, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС. Это делается для того, чтобы избежать провокаций со стороны украинских националистов, чреватых катастрофическими последствиями. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.