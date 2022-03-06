Путин подписал закон, позволяющий забирать деньги чиновников

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подписал документ, изменяющий закон о противодействии коррупции Фото:

Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому с чиновников через суд будут взыскиваться средства, превышающие официальный доход за три последних года. Главное условие — если госслужащий не сможет доказать законность получения денег. Сам документ за подписью главы государства находится на официальном интернет-портале правовой информации.

«Если при проведении проверки получена информация о том, что на счета лица, его супруги и несовершеннолетних детей поступили денежные средства, сумма которых превышает совокупный доход за отчетный период [1 год] и два предыдущих года <…> И законность поступления денег не подтвердилась, обратиться в суд порядке, предусмотренном законодательством», — говорится в тексте закона.

Также у виновного лица по действующему законодательству необходимо обращать в доход государства недвижимость, транспорт, ценные бумаги и так далее. Путин подписал документ, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, 6 марта.

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Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому с чиновников через суд будут взыскиваться средства, превышающие официальный доход за три последних года. Главное условие — если госслужащий не сможет доказать законность получения денег. Сам документ за подписью главы государства находится на официальном интернет-портале правовой информации. «Если при проведении проверки получена информация о том, что на счета лица, его супруги и несовершеннолетних детей поступили денежные средства, сумма которых превышает совокупный доход за отчетный период [1 год] и два предыдущих года <…> И законность поступления денег не подтвердилась, обратиться в суд порядке, предусмотренном законодательством», — говорится в тексте закона. Также у виновного лица по действующему законодательству необходимо обращать в доход государства недвижимость, транспорт, ценные бумаги и так далее. Путин подписал документ, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, 6 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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