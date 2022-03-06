Путин подписал закон, позволяющий забирать деньги чиновников

06 марта 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал документ, изменяющий закон о противодействии коррупции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому с чиновников через суд будут взыскиваться средства, превышающие официальный доход за три последних года. Главное условие — если госслужащий не сможет доказать законность получения денег. Сам документ за подписью главы государства находится на официальном интернет-портале правовой информации. «Если при проведении проверки получена информация о том, что на счета лица, его супруги и несовершеннолетних детей поступили денежные средства, сумма которых превышает совокупный доход за отчетный период [1 год] и два предыдущих года <…> И законность поступления денег не подтвердилась, обратиться в суд порядке, предусмотренном законодательством», — говорится в тексте закона. Также у виновного лица по действующему законодательству необходимо обращать в доход государства недвижимость, транспорт, ценные бумаги и так далее. Путин подписал документ, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, 6 марта. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому с чиновников через суд будут взыскиваться средства, превышающие официальный доход за три последних года. Главное условие — если госслужащий не сможет доказать законность получения денег. Сам документ за подписью главы государства находится на официальном интернет-портале правовой информации. «Если при проведении проверки получена информация о том, что на счета лица, его супруги и несовершеннолетних детей поступили денежные средства, сумма которых превышает совокупный доход за отчетный период [1 год] и два предыдущих года <…> И законность поступления денег не подтвердилась, обратиться в суд порядке, предусмотренном законодательством», — говорится в тексте закона. Также у виновного лица по действующему законодательству необходимо обращать в доход государства недвижимость, транспорт, ценные бумаги и так далее. Путин подписал документ, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, 6 марта.