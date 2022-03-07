Россия и Украина завершили третий раунд переговоров

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В переговорах есть продвижение, рассказали в офисе президента Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщили в офисе президента Украины, сторонам удалось добиться продвижения по вопросу гуманитарны коридоров.

«Третий раунд переговоров между РФ и Украиной завершился», — приводит ТАСС сообщения посольства РФ в Белоруссии. Как сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, по итогам переговоров есть «позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров».

На переговорах стороны обсуждали спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Целью России, по словам президента РФ Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация Украины. Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры, а для отхода гражданских лиц из мест боевых действий были организованы гуманитарные коридоры.

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В Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщили в офисе президента Украины, сторонам удалось добиться продвижения по вопросу гуманитарны коридоров. «Третий раунд переговоров между РФ и Украиной завершился», — приводит ТАСС сообщения посольства РФ в Белоруссии. Как сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, по итогам переговоров есть «позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров». На переговорах стороны обсуждали спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Целью России, по словам президента РФ Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация Украины. Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры, а для отхода гражданских лиц из мест боевых действий были организованы гуманитарные коридоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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