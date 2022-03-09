Мэр Шадринска анонсировал инвестпроекты на миллиард рублей

Глава Шадринска Антон Мокан отчитался перед депутатами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Шадринска (Курганская область) Антон Мокан рассказал о двух крупных инвестиционных проектах на миллиард рублей. Об этом глава города сообщил депутатам во время отчета о проделанной работе за 2021 год.

«Сумма инвестиций увеличилась за счет модернизации действующих производств и создания новых. В этом году готовится к открытию индустриальный парк на базе ШААЗа и торговый развлекательный центр. Общий объем инвестиций по двум проектам составит больше миллиарда рублей и позволит создать новые рабочие места», — сказано в релизе мэрии Шадринска.

Мокан также отметил работу шадринских предприятий. Объем отгруженных товаров собственного производства за прошлый год составил почти 20 миллиардов рублей, что на 8,4% больше, чем в прошлом году. Наиболее устойчивые позиции занимают предприятия: ШААЗ, Данон, ЗОК, Точинвест-ШЗМК, Технокерамика и Комбинат хлебопродуктов.

URA.RU ранее писало, что новый ТРЦ Shadrinsk HALL планируют открыть на месте корпусов бывшего Шадринского телефонного завода (ШТЗ, Курганская область). По данным городских властей, на объекте уже завершены работы со стенами, кровлей и внутренними перегородками. Сейчас ведутся работы по облицовке, проводится монтаж системы отопления. Завершить работы планируется уже в этом году.