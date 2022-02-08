В корпусах ШТЗ откроют торгово-развлекательный центр Shadrinsk HALL Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый ТРЦ Shadrinsk HALL планируют открыть на месте корпусов бывшего Шадринского телефонного завода (ШТЗ, Курганская область). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Шадринска.

«В Шадринске появится торгово-развлекательный центр Shadrinsk HALL. Сегодня глава города Антон Мокан посетил строительную площадку, которая развернулась на базе производственных корпусов бывшего телефонного завода в центре города и пообщался с представителем собственника и подрядчиком», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

По данным городских властей, на объекте уже завершены работы со стенами, кровлей и внутренними перегородками. Сейчас ведутся работы по облицовке, проводится монтаж системы отопления. Завершить работы планируется уже в этом году.

В ТРЦ откроются сетевые магазины, названия которых не называются, и точки общественного питания. «Появление такого крупного торгового объекта в Шадринске даст новые рабочие места. Это положительно скажется на динамике развития города и его экономике», — заявил Мокан.

ШТЗ производил аналоговую и цифровую аппаратуру связи, телефонные аппараты, антенны. Предприятие признали банкротом в мае 2017 года. Позже бывшие работники завода заявили о намерении пожаловаться Владимиру Жириновскому на «борзоту» владельцев компании: люди не могли дождаться зарплаты с ноября 2016 года, а на их глазах владельцы раздавали площади и активы предприятия. Возбуждалось уголовное дело о преднамеренном банкротстве, а исполнительного директора ШТЗ судили за невыплаты зарплат. В апреле 2019 года Генпрокуратура заявила, что ШТЗ полностью погасил миллионные долги по зарплате перед бывшими работниками.

Сейчас на объекте ведутся работы по облицовке Фото: пресс-служба администрации Шадринска

Фото: пресс-служба администрации Шадринска

Фото: пресс-служба администрации Шадринска

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