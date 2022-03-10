Путин: Запад сваливает на РФ результаты своих ошибок

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти, отметил Владимир Путин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США и страны ЕС сваливают на Россию результаты своих ошибок, которые приводят к росту цен на Западе. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24».

«Они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться теплее. Указывают, что те санкции, которые они вводят против нас, это причина ухудшения положения у них. Это странно выглядит. Мы все обязательства выполняем по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира. Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас. Поставки российской нефти на американский рынок — 3%. Это ничтожная величина. А цены у них растут», — сказал Путин.

Ранее Конгресс США одобрил закон о запрете импорта российской нефти. Президент США Джо Байден отметил, что санкции коснуться всех российских энергоносителей, пишет «Национальная служба новостей». Санкции также коснуться космической программы РФ и банковского сектора.

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США и страны ЕС сваливают на Россию результаты своих ошибок, которые приводят к росту цен на Западе. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24». «Они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться теплее. Указывают, что те санкции, которые они вводят против нас, это причина ухудшения положения у них. Это странно выглядит. Мы все обязательства выполняем по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира. Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас. Поставки российской нефти на американский рынок — 3%. Это ничтожная величина. А цены у них растут», — сказал Путин. Ранее Конгресс США одобрил закон о запрете импорта российской нефти. Президент США Джо Байден отметил, что санкции коснуться всех российских энергоносителей, пишет «Национальная служба новостей». Санкции также коснуться космической программы РФ и банковского сектора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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