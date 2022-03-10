Путин: Запад сваливает на РФ результаты своих ошибок

США и страны ЕС сваливают на Россию результаты своих ошибок, которые приводят к росту цен на Западе. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24».
«Они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться теплее. Указывают, что те санкции, которые они вводят против нас, это причина ухудшения положения у них. Это странно выглядит. Мы все обязательства выполняем по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира. Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас. Поставки российской нефти на американский рынок — 3%. Это ничтожная величина. А цены у них растут», — сказал Путин.
США и страны ЕС сваливают на Россию результаты своих ошибок, которые приводят к росту цен на Западе. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24». «Они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться теплее. Указывают, что те санкции, которые они вводят против нас, это причина ухудшения положения у них. Это странно выглядит. Мы все обязательства выполняем по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира. Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас. Поставки российской нефти на американский рынок — 3%. Это ничтожная величина. А цены у них растут», — сказал Путин. Ранее Конгресс США одобрил закон о запрете импорта российской нефти. Президент США Джо Байден отметил, что санкции коснуться всех российских энергоносителей, пишет «Национальная служба новостей». Санкции также коснуться космической программы РФ и банковского сектора.