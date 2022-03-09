Конгресс США запретил импорт российской нефти

10 марта 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Инициативу о запрете импорта российской нефти поддержали 415 конгрессменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских нефти и газа. Об этом сообщается на сайте Конгресса. За запрет импорта проголосовало 415 представителей Конгресса, против выступили 17 человек. Согласно инициативе конгрессменов, США должны ввести полный запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе нефти и газа. При этом в Германии не собираются отказываться от российских энергоносителей. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет. Однако ЕС ищет альтернативы российским поставкам сырья на протяжении нескольких месяцев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских нефти и газа. Об этом сообщается на сайте Конгресса. За запрет импорта проголосовало 415 представителей Конгресса, против выступили 17 человек. Согласно инициативе конгрессменов, США должны ввести полный запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе нефти и газа. При этом в Германии не собираются отказываться от российских энергоносителей. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет. Однако ЕС ищет альтернативы российским поставкам сырья на протяжении нескольких месяцев.