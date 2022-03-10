За время спецоперации спрос на недвижимость в России упал на 15%

11 марта 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

Спрос на новостройки в России упал на 15% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 С 5 марта спрос на новостройки в России упал на 15%, на вторичное жилье — на 12%. Об этом заявили российские риэлторы. На фоне снижения доступности ипотечного кредитования и отсутствия роста доходов россиян спрос продолжит сокращаться, по итогам года при пессимистичном развитии ситуации он может рухнуть на 50%, считают эксперты. «Сразу после начала спецоперации России на Украине наблюдался всплеск спроса на недвижимость. Но с 5 марта тенденция начала меняться: обращения за покупкой первичного жилья сократились на 15%, вторичного — на 12%», — рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его словам, по итогам года при пессимистичном развитии ситуации спрос на недвижимость может рухнуть на 50%. Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что доступность жилья снизилась на фоне кризиса. Доходы у людей все это время не увеличивались, а цены росли. Повысились и ипотечные ставки, что особенно касается вторичного рынка. «С новыми проектами ситуация еще хуже: неясно, будут ли достроены дома на фоне подорожания стройматериалов и увеличения ставок проектного финансирования для девелоперов», — добавил он. По его мнению, в условиях роста ипотечных ставок большинство людей займет «выжидательную позицию» до стабилизации экономики. Все это произошло на фоне заявления президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам 24 февраля. По его мнению, действия направлены на демилитаризацию и денационализацию страны, а не на оккупацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 5 марта спрос на новостройки в России упал на 15%, на вторичное жилье — на 12%. Об этом заявили российские риэлторы. На фоне снижения доступности ипотечного кредитования и отсутствия роста доходов россиян спрос продолжит сокращаться, по итогам года при пессимистичном развитии ситуации он может рухнуть на 50%, считают эксперты. «Сразу после начала спецоперации России на Украине наблюдался всплеск спроса на недвижимость. Но с 5 марта тенденция начала меняться: обращения за покупкой первичного жилья сократились на 15%, вторичного — на 12%», — рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его словам, по итогам года при пессимистичном развитии ситуации спрос на недвижимость может рухнуть на 50%. Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что доступность жилья снизилась на фоне кризиса. Доходы у людей все это время не увеличивались, а цены росли. Повысились и ипотечные ставки, что особенно касается вторичного рынка. «С новыми проектами ситуация еще хуже: неясно, будут ли достроены дома на фоне подорожания стройматериалов и увеличения ставок проектного финансирования для девелоперов», — добавил он. По его мнению, в условиях роста ипотечных ставок большинство людей займет «выжидательную позицию» до стабилизации экономики. Все это произошло на фоне заявления президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам 24 февраля. По его мнению, действия направлены на демилитаризацию и денационализацию страны, а не на оккупацию.