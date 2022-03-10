10 марта 2022
09 марта 2022

Тюменские власти отреагировали на уход с рынка Booking.com

© Служба новостей «URA.RU»
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Отель Гансдорф. Тюмень, кровать, номер отеля, кровать двуспальная, дворик, летняя веранда, отель gansdorf
Тюменские отели, по словам властей, не испытывают проблем с бронированием номеров Фото:

Уход с российского рынка сервиса бронирования Booking.com не окажет существенного влияния на развитие туризма в Тюменской области. Об этом, как передает корреспондент URA.RU, 11 марта сообщила глава регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, выступая на заседании комитета по соцполитике Тюменской облдумы.

«Да, Booking.com прекратил работу в России. Но большинство бронирований наших средств размещения осуществлялось на их сайтах. На Booking приходилось около 30% предложений от наших отелей. Мы не были сильно привязаны к этому сервису, и отели сегодня не испытывают проблем», — рассказала глава департамента.

Трофимова также напомнило, что в России планируется создать собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com. Соответствующей поручение правительство РФ дало дано Минцифры и Ростуризму.

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Уход с российского рынка сервиса бронирования Booking.com не окажет существенного влияния на развитие туризма в Тюменской области. Об этом, как передает корреспондент URA.RU, 11 марта сообщила глава регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, выступая на заседании комитета по соцполитике Тюменской облдумы. «Да, Booking.com прекратил работу в России. Но большинство бронирований наших средств размещения осуществлялось на их сайтах. На Booking приходилось около 30% предложений от наших отелей. Мы не были сильно привязаны к этому сервису, и отели сегодня не испытывают проблем», — рассказала глава департамента. Трофимова также напомнило, что в России планируется создать собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com. Соответствующей поручение правительство РФ дало дано Минцифры и Ростуризму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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