Тюменские власти отреагировали на уход с рынка Booking.com

Уход с российского рынка сервиса бронирования Booking.com не окажет существенного влияния на развитие туризма в Тюменской области. Об этом, как передает корреспондент URA.RU, 11 марта сообщила глава регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, выступая на заседании комитета по соцполитике Тюменской облдумы.
«Да, Booking.com прекратил работу в России. Но большинство бронирований наших средств размещения осуществлялось на их сайтах. На Booking приходилось около 30% предложений от наших отелей. Мы не были сильно привязаны к этому сервису, и отели сегодня не испытывают проблем», — рассказала глава департамента.
Трофимова также напомнило, что в России планируется создать собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com. Соответствующей поручение правительство РФ дало дано Минцифры и Ростуризму.
Уход с российского рынка сервиса бронирования Booking.com не окажет существенного влияния на развитие туризма в Тюменской области. Об этом, как передает корреспондент URA.RU, 11 марта сообщила глава регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, выступая на заседании комитета по соцполитике Тюменской облдумы. «Да, Booking.com прекратил работу в России. Но большинство бронирований наших средств размещения осуществлялось на их сайтах. На Booking приходилось около 30% предложений от наших отелей. Мы не были сильно привязаны к этому сервису, и отели сегодня не испытывают проблем», — рассказала глава департамента. Трофимова также напомнило, что в России планируется создать собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com. Соответствующей поручение правительство РФ дало дано Минцифры и Ростуризму.