Тюменские власти отреагировали на уход с рынка Booking.com

11 марта 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Тюменские отели, по словам властей, не испытывают проблем с бронированием номеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уход с российского рынка сервиса бронирования Booking.com не окажет существенного влияния на развитие туризма в Тюменской области. Об этом, как передает корреспондент URA.RU, 11 марта сообщила глава регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, выступая на заседании комитета по соцполитике Тюменской облдумы. «Да, Booking.com прекратил работу в России. Но большинство бронирований наших средств размещения осуществлялось на их сайтах. На Booking приходилось около 30% предложений от наших отелей. Мы не были сильно привязаны к этому сервису, и отели сегодня не испытывают проблем», — рассказала глава департамента. Трофимова также напомнило, что в России планируется создать собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com. Соответствующей поручение правительство РФ дало дано Минцифры и Ростуризму. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уход с российского рынка сервиса бронирования Booking.com не окажет существенного влияния на развитие туризма в Тюменской области. Об этом, как передает корреспондент URA.RU, 11 марта сообщила глава регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, выступая на заседании комитета по соцполитике Тюменской облдумы. «Да, Booking.com прекратил работу в России. Но большинство бронирований наших средств размещения осуществлялось на их сайтах. На Booking приходилось около 30% предложений от наших отелей. Мы не были сильно привязаны к этому сервису, и отели сегодня не испытывают проблем», — рассказала глава департамента. Трофимова также напомнило, что в России планируется создать собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com. Соответствующей поручение правительство РФ дало дано Минцифры и Ростуризму.