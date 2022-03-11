Госдума изменила правила проведения выборов в России

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект о единых параметрах проведения онлайн-голосования в России. В соответствии с ним стандартом электронного голосования становится их проведение через ГАС «Выборы» и другие одобренные Центризбиркомом системы.
Закреплено проведение электронного голосования с использованием системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям ЦИК. Решение о проведении электронного голосования на федеральных выборах и референдумах будет принимать ЦИК, следует из документа, пишет РИА «Новости».
Также закон расширяет список тех, кто не имеет права участвовать в выборах. В течение пяти лет после погашения судимости не смогут баллотироваться педофилы и экстремисты.
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект о единых параметрах проведения онлайн-голосования в России. В соответствии с ним стандартом электронного голосования становится их проведение через ГАС «Выборы» и другие одобренные Центризбиркомом системы. Закреплено проведение электронного голосования с использованием системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям ЦИК. Решение о проведении электронного голосования на федеральных выборах и референдумах будет принимать ЦИК, следует из документа, пишет РИА «Новости». Также закон расширяет список тех, кто не имеет права участвовать в выборах. В течение пяти лет после погашения судимости не смогут баллотироваться педофилы и экстремисты.