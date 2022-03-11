Госдума изменила правила проведения выборов в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дистанционное электронное голосование. Выборы-2021. Москва, ноутбук, выборы, компьютер, голосование, дистанционное, дэг, электронное
Закон закрепляет правила проведения дистанционного электронного голосования Фото:

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект о единых параметрах проведения онлайн-голосования в России. В соответствии с ним стандартом электронного голосования становится их проведение через ГАС «Выборы» и другие одобренные Центризбиркомом системы.

Закреплено проведение электронного голосования с использованием системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям ЦИК. Решение о проведении электронного голосования на федеральных выборах и референдумах будет принимать ЦИК, следует из документа, пишет РИА «Новости».

Также закон расширяет список тех, кто не имеет права участвовать в выборах. В течение пяти лет после погашения судимости не смогут баллотироваться педофилы и экстремисты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект о единых параметрах проведения онлайн-голосования в России. В соответствии с ним стандартом электронного голосования становится их проведение через ГАС «Выборы» и другие одобренные Центризбиркомом системы. Закреплено проведение электронного голосования с использованием системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям ЦИК. Решение о проведении электронного голосования на федеральных выборах и референдумах будет принимать ЦИК, следует из документа, пишет РИА «Новости». Также закон расширяет список тех, кто не имеет права участвовать в выборах. В течение пяти лет после погашения судимости не смогут баллотироваться педофилы и экстремисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...