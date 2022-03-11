Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к лету

11 марта 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

К лету в автомобилях нужно поменять масло, проверить радиатор и состояние ходовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В автомобилях после зимнего сезона необходимо промыть радиатор, проверить состояние ходовой, тормозных колодок и дисков, а также поменять масло. Это позволит увеличить срок эксплуатации транспорта. Таким советом в беседе с URA.RU поделился автоэксперт, специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин. «Я советую к лету на современных машинах промывать радиаторы охлаждения, прямо со снятием бампера, чтобы исключить перегрев двигателя в жаркую погоду, снизить нагрузку на систему охлаждения и на электровентилятор. Тем, кто меняет весной и осенью масло, залить чуть более густое в допуске для высоких температур. При шиномонтаже, когда колеса будут снимать, самостоятельно визуально проверить состояние ходовой, тормозных колодок, дисков на предмет подтеков, разрывов и износа колодок», — рассказал Владимир Ларин. Собеседник подчеркнул, что сезонная профилактика автомобиля позволяет экономить на его ремонте. «Наступили такие времена, когда максимально нужно ухаживать за машинами, так как ремонтировать и приобретать для них запчасти сейчас накладно, даже для обеспеченных людей. Проще сделать профилактику, нежели потом брать кредиты на услуги», — заявил он. В беседе с URA.RU руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов добавил, что менять масло к лету желательно даже в машинах с небольшим пробегом. «Если человек следит за своим автомобилем, то масло и фильтры желательно менять после зимнего сезона, даже если пробег небольшой. Это правильный подход к эксплуатации своего транспорта. То есть, не ждать, когда пробег достигнет 15 000 км, а обслуживать сезонно, то есть два раза в год, после зимнего и перед ним. Это увеличивает срок беспроблемной эксплуатации любого автомобиля», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В автомобилях после зимнего сезона необходимо промыть радиатор, проверить состояние ходовой, тормозных колодок и дисков, а также поменять масло. Это позволит увеличить срок эксплуатации транспорта. Таким советом в беседе с URA.RU поделился автоэксперт, специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин. «Я советую к лету на современных машинах промывать радиаторы охлаждения, прямо со снятием бампера, чтобы исключить перегрев двигателя в жаркую погоду, снизить нагрузку на систему охлаждения и на электровентилятор. Тем, кто меняет весной и осенью масло, залить чуть более густое в допуске для высоких температур. При шиномонтаже, когда колеса будут снимать, самостоятельно визуально проверить состояние ходовой, тормозных колодок, дисков на предмет подтеков, разрывов и износа колодок», — рассказал Владимир Ларин. Собеседник подчеркнул, что сезонная профилактика автомобиля позволяет экономить на его ремонте. «Наступили такие времена, когда максимально нужно ухаживать за машинами, так как ремонтировать и приобретать для них запчасти сейчас накладно, даже для обеспеченных людей. Проще сделать профилактику, нежели потом брать кредиты на услуги», — заявил он. В беседе с URA.RU руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов добавил, что менять масло к лету желательно даже в машинах с небольшим пробегом. «Если человек следит за своим автомобилем, то масло и фильтры желательно менять после зимнего сезона, даже если пробег небольшой. Это правильный подход к эксплуатации своего транспорта. То есть, не ждать, когда пробег достигнет 15 000 км, а обслуживать сезонно, то есть два раза в год, после зимнего и перед ним. Это увеличивает срок беспроблемной эксплуатации любого автомобиля», — отметил он.