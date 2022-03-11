В ЕР пролоббировали новую выплату на детей и повышение пенсий

11 марта 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

ЕР предложила новые выплаты на детей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Партия «Единая Россия» совместно с правительством РФ предложила новые выплаты на детей. Кроме того, кабмин и ЕР разработали новый пакет мер, направленных на поддержку пенсионеров, бизнеса, беженцев Донбасса и промышленности в условиях санкционного давления Запада. «В первую очередь, был обеспечен механизм выплат на детей от 8 до 16 лет, установленных Президентом. Их можно будет получить по принципу „одного окна“. Мера поддержки коснется 5 миллионов детей, будет назначена семьям по критерию нуждаемости и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе», — сообщается на официальном сайте «Единой России». Помимо этого, партия и правительство РФ разработали пакет социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса. Автором этой инициативы стал президент РФ Владимир Путин. «Этот комплекс социально-экономических мер поддержки направлен исключительно на благо россиян, в том числе и нас — зауральцев. Теперь Правительство страны вправе принимать решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, что дает возможность увеличивать социальную доплату к пенсии и сами пенсии в течение календарного года. Это хорошее подспорье для нашего пожилого поколения», — рассказал в разговоре с URA.RU руководитель фракции «Единая Россия» в Курганской областной Думе Марат Исламов. Партия разработала законопроект, который гарантирует оказание медицинской помощи в условиях санкций. Дефицита лекарств, считают в «Единой России», получится избежать за счет ввоза препаратов из-за рубежа. Они должны быть зарегистрированы в РФ и соответствовать всем требованиям, за исключением упаковки. Медицинским организациям разрешат закупать расходные материалы, медицинские изделия и лекарства в упрощенном порядке. А правительство РФ сможет решать вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи беженцам с Донбасса. Госдума уже приняла законопроект в первом чтении. Дополнительные меры поддержки предусмотрены для российского бизнеса. Например, вводится мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, напомнил Исламов. А для строительной отрасли упрощается порядок получения градостроительной документации, проведения общественных обсуждений и публичных слушаний. Туристическую отрасль частичное освободят от уплаты налогов. Например, для гостиниц на пять лет устанавливается нулевая ставка НДС. Комплекс мер поддержки предусмотрен для транспортной сферы. Российские компании получат полномочия по сохранению иностранного авиапарка. Кроме того, предусмотрены меры по сокращению издержек в автоперевозках. Отдельное направление, которое обеспечили кабмин и «Единая Россия» — поддержка промышленности и привлечение инвестиций для ускоренного импортозамещения. Для этого будут возвращены специальные инвестпроекты (СПИК 1.0). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Партия «Единая Россия» совместно с правительством РФ предложила новые выплаты на детей. Кроме того, кабмин и ЕР разработали новый пакет мер, направленных на поддержку пенсионеров, бизнеса, беженцев Донбасса и промышленности в условиях санкционного давления Запада. «В первую очередь, был обеспечен механизм выплат на детей от 8 до 16 лет, установленных Президентом. Их можно будет получить по принципу „одного окна“. Мера поддержки коснется 5 миллионов детей, будет назначена семьям по критерию нуждаемости и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе», — сообщается на официальном сайте «Единой России». Помимо этого, партия и правительство РФ разработали пакет социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса. Автором этой инициативы стал президент РФ Владимир Путин. «Этот комплекс социально-экономических мер поддержки направлен исключительно на благо россиян, в том числе и нас — зауральцев. Теперь Правительство страны вправе принимать решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, что дает возможность увеличивать социальную доплату к пенсии и сами пенсии в течение календарного года. Это хорошее подспорье для нашего пожилого поколения», — рассказал в разговоре с URA.RU руководитель фракции «Единая Россия» в Курганской областной Думе Марат Исламов. Партия разработала законопроект, который гарантирует оказание медицинской помощи в условиях санкций. Дефицита лекарств, считают в «Единой России», получится избежать за счет ввоза препаратов из-за рубежа. Они должны быть зарегистрированы в РФ и соответствовать всем требованиям, за исключением упаковки. Медицинским организациям разрешат закупать расходные материалы, медицинские изделия и лекарства в упрощенном порядке. А правительство РФ сможет решать вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи беженцам с Донбасса. Госдума уже приняла законопроект в первом чтении. Дополнительные меры поддержки предусмотрены для российского бизнеса. Например, вводится мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, напомнил Исламов. А для строительной отрасли упрощается порядок получения градостроительной документации, проведения общественных обсуждений и публичных слушаний. Туристическую отрасль частичное освободят от уплаты налогов. Например, для гостиниц на пять лет устанавливается нулевая ставка НДС. Комплекс мер поддержки предусмотрен для транспортной сферы. Российские компании получат полномочия по сохранению иностранного авиапарка. Кроме того, предусмотрены меры по сокращению издержек в автоперевозках. Отдельное направление, которое обеспечили кабмин и «Единая Россия» — поддержка промышленности и привлечение инвестиций для ускоренного импортозамещения. Для этого будут возвращены специальные инвестпроекты (СПИК 1.0).