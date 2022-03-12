МО РФ: гуманитарная ситуация на Украине близка к катастрофе

13 марта 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Националисты уничтожают инфраструктуру в украинских городах, заявил Мизинцев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гуманитарная ситуация на Украине в некоторых городах приближается к катастрофической. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов», — сказал Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, видео опубликовано на youtube-канале ведомства. Он отметил, что вооруженные формирования националистов уничтожают инфраструктуру населенных пунктов, минируя жилые кварталы, разрушая дороги, мосты и уничтожая объекты жизнеобеспечения. По словам генерал-полковника, мирные жители Украины вынуждены выживать в крайне сложных условиях, без водоснабжения, отопления и медикаментов. «Люди находятся на грани отчаяния, а официальный Киев, зная истинное положение дел на „земле“, продолжает цинично через украинские СМИ утверждать, что это якобы результаты действий Вооруженных Сил России, при этом все эти бесчинства — минирования, подрывы, оборудование огневых точек в жилых кварталах, больницах, школах, детских садах — происходят на глазах живых свидетелей, которые рано или поздно расскажут миру всю правду об этой трагедии», — сказал Мизинцев. 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Ее целью не является оккупация территории, заявил президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Гуманитарная ситуация на Украине в некоторых городах приближается к катастрофической. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов», — сказал Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, видео опубликовано на youtube-канале ведомства. Он отметил, что вооруженные формирования националистов уничтожают инфраструктуру населенных пунктов, минируя жилые кварталы, разрушая дороги, мосты и уничтожая объекты жизнеобеспечения. По словам генерал-полковника, мирные жители Украины вынуждены выживать в крайне сложных условиях, без водоснабжения, отопления и медикаментов. «Люди находятся на грани отчаяния, а официальный Киев, зная истинное положение дел на „земле“, продолжает цинично через украинские СМИ утверждать, что это якобы результаты действий Вооруженных Сил России, при этом все эти бесчинства — минирования, подрывы, оборудование огневых точек в жилых кварталах, больницах, школах, детских садах — происходят на глазах живых свидетелей, которые рано или поздно расскажут миру всю правду об этой трагедии», — сказал Мизинцев. 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Ее целью не является оккупация территории, заявил президент РФ Владимир Путин.