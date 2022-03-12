12 марта 2022

МО РФ: гуманитарная ситуация на Украине близка к катастрофе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Националисты уничтожают инфраструктуру в украинских городах, заявил Мизинцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гуманитарная ситуация на Украине в некоторых городах приближается к катастрофической. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов», — сказал Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, видео опубликовано на youtube-канале ведомства. Он отметил, что вооруженные формирования националистов уничтожают инфраструктуру населенных пунктов, минируя жилые кварталы, разрушая дороги, мосты и уничтожая объекты жизнеобеспечения.

По словам генерал-полковника, мирные жители Украины вынуждены выживать в крайне сложных условиях, без водоснабжения, отопления и медикаментов. «Люди находятся на грани отчаяния, а официальный Киев, зная истинное положение дел на „земле“, продолжает цинично через украинские СМИ утверждать, что это якобы результаты действий Вооруженных Сил России, при этом все эти бесчинства — минирования, подрывы, оборудование огневых точек в жилых кварталах, больницах, школах, детских садах — происходят на глазах живых свидетелей, которые рано или поздно расскажут миру всю правду об этой трагедии», — сказал Мизинцев.

24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Ее целью не является оккупация территории, заявил президент РФ Владимир Путин.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Гуманитарная ситуация на Украине в некоторых городах приближается к катастрофической. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов», — сказал Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, видео опубликовано на youtube-канале ведомства. Он отметил, что вооруженные формирования националистов уничтожают инфраструктуру населенных пунктов, минируя жилые кварталы, разрушая дороги, мосты и уничтожая объекты жизнеобеспечения. По словам генерал-полковника, мирные жители Украины вынуждены выживать в крайне сложных условиях, без водоснабжения, отопления и медикаментов. «Люди находятся на грани отчаяния, а официальный Киев, зная истинное положение дел на „земле“, продолжает цинично через украинские СМИ утверждать, что это якобы результаты действий Вооруженных Сил России, при этом все эти бесчинства — минирования, подрывы, оборудование огневых точек в жилых кварталах, больницах, школах, детских садах — происходят на глазах живых свидетелей, которые рано или поздно расскажут миру всю правду об этой трагедии», — сказал Мизинцев. 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Ее целью не является оккупация территории, заявил президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...