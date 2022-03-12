В ЯНАО ожидаются резкие перепады температуры

В некоторых районах Ямала температура понизится от -2 до -22 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На этой неделе в некоторых районах ЯНАО значительно потеплеет, однако ночью будут держаться морозы. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха повысится до -2 градусов.

В понедельник днем ожидается -7…-12 градусов, небольшой снег. При этом ночью местами столбики термометров опустятся до -30 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду.

Во вторник ветер усилится до 11 метров в секунду. Днем ожидается -5…-.10, градусов. Ночью все также будут держаться морозы. Местами до -27 градусов.

В среду резко потеплеет до -2 градусов. В некоторых районах ожидается метель, а по западу будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Ночью температура понизится до -22 градусов.