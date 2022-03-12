12 марта 2022
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10 марта 2022

В ЯНАО ожидаются резкие перепады температуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, поселок, село, дорога, мороз, куржак
В некоторых районах Ямала температура понизится от -2 до -22 градусов Фото:

На этой неделе в некоторых районах ЯНАО значительно потеплеет, однако ночью будут держаться морозы. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха повысится до -2 градусов.

В понедельник днем ожидается -7…-12 градусов, небольшой снег. При этом ночью местами столбики термометров опустятся до -30 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду.

Во вторник ветер усилится до 11 метров в секунду. Днем ожидается -5…-.10, градусов. Ночью все также будут держаться морозы. Местами до -27 градусов.

В среду резко потеплеет до -2 градусов. В некоторых районах ожидается метель, а по западу будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Ночью температура понизится до -22 градусов.

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На этой неделе в некоторых районах ЯНАО значительно потеплеет, однако ночью будут держаться морозы. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха повысится до -2 градусов. В понедельник днем ожидается -7…-12 градусов, небольшой снег. При этом ночью местами столбики термометров опустятся до -30 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Во вторник ветер усилится до 11 метров в секунду. Днем ожидается -5…-.10, градусов. Ночью все также будут держаться морозы. Местами до -27 градусов. В среду резко потеплеет до -2 градусов. В некоторых районах ожидается метель, а по западу будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Ночью температура понизится до -22 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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