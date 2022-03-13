Компания Asus прекращает работу в России

Производитель персональных компьютеров из Тайваня Asus принял решение закрыть свой бизнес в России. Компания планирует провести эвакуацию своих сотрудников.
«Тайвань поддерживает другие демократии и принял меры против России. Наша первоначальная реакция на ситуацию вокруг Украины заключается в скорейшей эвакуации российского бизнеса и персонала. Компания будет в целом заботиться о своей репутации», — передает «Интерфакс» заявление Asus.
США и страны Евросоюза ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. В Госдуме РФ предложили национализировать все компании, которые уходят из России, пишет «Национальная служба новостей».
Производитель персональных компьютеров из Тайваня Asus принял решение закрыть свой бизнес в России. Компания планирует провести эвакуацию своих сотрудников. «Тайвань поддерживает другие демократии и принял меры против России. Наша первоначальная реакция на ситуацию вокруг Украины заключается в скорейшей эвакуации российского бизнеса и персонала. Компания будет в целом заботиться о своей репутации», — передает «Интерфакс» заявление Asus. США и страны Евросоюза ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. В Госдуме РФ предложили национализировать все компании, которые уходят из России, пишет «Национальная служба новостей».