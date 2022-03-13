13 марта 2022

Компания Asus прекращает работу в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Asus планирует эвакуировать свой персонал из России Фото:

Производитель персональных компьютеров из Тайваня Asus принял решение закрыть свой бизнес в России. Компания планирует провести эвакуацию своих сотрудников.

«Тайвань поддерживает другие демократии и принял меры против России. Наша первоначальная реакция на ситуацию вокруг Украины заключается в скорейшей эвакуации российского бизнеса и персонала. Компания будет в целом заботиться о своей репутации», — передает «Интерфакс» заявление Asus.

США и страны Евросоюза ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. В Госдуме РФ предложили национализировать все компании, которые уходят из России, пишет «Национальная служба новостей».

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Производитель персональных компьютеров из Тайваня Asus принял решение закрыть свой бизнес в России. Компания планирует провести эвакуацию своих сотрудников. «Тайвань поддерживает другие демократии и принял меры против России. Наша первоначальная реакция на ситуацию вокруг Украины заключается в скорейшей эвакуации российского бизнеса и персонала. Компания будет в целом заботиться о своей репутации», — передает «Интерфакс» заявление Asus. США и страны Евросоюза ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. В Госдуме РФ предложили национализировать все компании, которые уходят из России, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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