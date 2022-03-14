Экономисты не исключили рост ключевой ставки до 25%

14 марта 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Эксперты считают, что ЦБ может поднять ключевую ставку до 25% Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские экономисты допустили, что рост ключевой ставки достигнет уровня в 25%. На снижение ставки они не рассчитывают, передает РБК. «Вместе с тем, цены могут удерживаться на таких высоких уровнях не так долго, как это было раньше, в силу существенного повышения ключевой ставки. Такие данные повышают вероятность увеличения ключевой ставки 18 марта с 20 до 25%», — полагает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. Такой прогноз называет «вполне реалистичным вариантом» и директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Аналитики, в свою очередь, воздерживаются от прогнозов. Заседание Банка России для обсуждения этого вопроса еще не состоялось. Центробанк РФ ранее повысил ключевую ставку до 20%. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Ключевая ставка выросла сразу на 10,5 процентных пункта. Это абсолютный максимум с декабря 2014 года — тогда она достигла уровня 17%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские экономисты допустили, что рост ключевой ставки достигнет уровня в 25%. На снижение ставки они не рассчитывают, передает РБК. «Вместе с тем, цены могут удерживаться на таких высоких уровнях не так долго, как это было раньше, в силу существенного повышения ключевой ставки. Такие данные повышают вероятность увеличения ключевой ставки 18 марта с 20 до 25%», — полагает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. Такой прогноз называет «вполне реалистичным вариантом» и директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Аналитики, в свою очередь, воздерживаются от прогнозов. Заседание Банка России для обсуждения этого вопроса еще не состоялось. Центробанк РФ ранее повысил ключевую ставку до 20%. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Ключевая ставка выросла сразу на 10,5 процентных пункта. Это абсолютный максимум с декабря 2014 года — тогда она достигла уровня 17%.