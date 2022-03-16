Итальянская газета использовала фото URA.RU на первой полосе ради фейка

Итальянская газета разместила фото на первой полосе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Итальянская газета LaStampa опубликовала на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, который снял место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине.

«Первая полоса сегодня перешла все рамки приличия. LaStampa использует фотографию украинского обстрела в Донецке как российскую атаку», — написал в Twitter пользователь с ником Федерико Греко и опубликовал фото первой полосы издания.

Корреспондент URA.RU сфотографировал место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке, которую выпустили украинские военные. Ущерб был нанесен Университетской улице, где находятся магазины, кафе и офисы компаний. В результате взрыва, по данным минздрава ДНР, погиб 21 человек, еще 37 ранены. URA.RU уже сообщало, что фото начали тиражировать иностранные СМИ, которые заявляют, что это обстрел российской армией Киева.