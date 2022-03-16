Итальянская газета использовала фото URA.RU на первой полосе ради фейка

Итальянская газета LaStampa опубликовала на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, который снял место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине.
«Первая полоса сегодня перешла все рамки приличия. LaStampa использует фотографию украинского обстрела в Донецке как российскую атаку», — написал в Twitter пользователь с ником Федерико Греко и опубликовал фото первой полосы издания.
Корреспондент URA.RU сфотографировал место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке, которую выпустили украинские военные. Ущерб был нанесен Университетской улице, где находятся магазины, кафе и офисы компаний. В результате взрыва, по данным минздрава ДНР, погиб 21 человек, еще 37 ранены. URA.RU уже сообщало, что фото начали тиражировать иностранные СМИ, которые заявляют, что это обстрел российской армией Киева.
Итальянская газета LaStampa опубликовала на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, который снял место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине. «Первая полоса сегодня перешла все рамки приличия. LaStampa использует фотографию украинского обстрела в Донецке как российскую атаку», — написал в Twitter пользователь с ником Федерико Греко и опубликовал фото первой полосы издания. Корреспондент URA.RU сфотографировал место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке, которую выпустили украинские военные. Ущерб был нанесен Университетской улице, где находятся магазины, кафе и офисы компаний. В результате взрыва, по данным минздрава ДНР, погиб 21 человек, еще 37 ранены. URA.RU уже сообщало, что фото начали тиражировать иностранные СМИ, которые заявляют, что это обстрел российской армией Киева.