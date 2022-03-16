Итальянская газета использовала фото URA.RU на первой полосе ради фейка

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, взрыв, точка у, обстрел, терракт
Итальянская газета разместила фото на первой полосе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Итальянская газета LaStampa опубликовала на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, который снял место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине.

Страшные фото после взрыва в Донецке

«Первая полоса сегодня перешла все рамки приличия. LaStampa использует фотографию украинского обстрела в Донецке как российскую атаку», — написал в Twitter пользователь с ником Федерико Греко и опубликовал фото первой полосы издания.

Корреспондент URA.RU сфотографировал место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке, которую выпустили украинские военные. Ущерб был нанесен Университетской улице, где находятся магазины, кафе и офисы компаний. В результате взрыва, по данным минздрава ДНР, погиб 21 человек, еще 37 ранены. URA.RU уже сообщало, что фото начали тиражировать иностранные СМИ, которые заявляют, что это обстрел российской армией Киева.

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Итальянская газета LaStampa опубликовала на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, который снял место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине. «Первая полоса сегодня перешла все рамки приличия. LaStampa использует фотографию украинского обстрела в Донецке как российскую атаку», — написал в Twitter пользователь с ником Федерико Греко и опубликовал фото первой полосы издания. Корреспондент URA.RU сфотографировал место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке, которую выпустили украинские военные. Ущерб был нанесен Университетской улице, где находятся магазины, кафе и офисы компаний. В результате взрыва, по данным минздрава ДНР, погиб 21 человек, еще 37 ранены. URA.RU уже сообщало, что фото начали тиражировать иностранные СМИ, которые заявляют, что это обстрел российской армией Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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