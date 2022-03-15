Страшные фото после взрыва в Донецке, где погибло 20 человек

URA.RU оказалось на месте событий в момент теракта

15 марта 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Взрыв в центре Донецка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Десятки людей погибли при обстреле центра Донецка Утро 14 марта в Донецке было омрачено страшной трагедией. Над городом сбили уже 15-ю по счету ракету «Точка-У», которая была выпущена украинскими военными, окопавшимися в нескольких десятках километров от Донецка. Это первый случай с 2014 года, когда от обстрелов пострадал именно центр столицы ДНР. По данным Минобороны ДНР, боевая часть тактической ракеты была снаряжена кассетным боеприпасом. Часть этого боезаряда все же сработала, несмотря на тот факт, что сама ракета была сбита ПВО ДНР. Основной удар пришелся на улицу Университетская. Здесь расположены многочисленные кафе, магазины и офисы небольших компаний. Взрыв ракеты повредил витрины магазинов и фасады домов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Оперативные службы прибыли на место взрыва мгновенно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Первую медицинскую помощь пострадавшим оказывали прохожие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На место трагедии практически мгновенно примчались оперативные службы республики — МЧС, скорая помощь и военные. Раненые люди кричали от боли прямо на улице. От удара пострадали автомобили, пассажирский автобус и грузовая «Газель», водителя которой увезли с тяжелыми ранениями в больницу. Части ракеты упали неподалеку от здания Правительства ДНР в квартале от улицы Университетская. Власти ДНР уверены, что украинская армия метилась именно в гражданские объекты Донецка, стремясь нанести максимальный ущерб мирному населению. «Здесь находятся гражданские служащие, но никак не военные. При этом, мы продолжим быть максимально гуманными при осуществлении наступательной операции армии ДНР. Стоит приказ действовать аккуратно и точечно, чтобы сохранить жизнь гражданского населения», — рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Глава республики также прибыл на место трагедии незамедлительно, отменив запланированные на день мероприятия. Ракетный обстрел Донецка из «Точки-У» со стороны украинских войск президент России Владимир Путин позже назвал варварской акцией, которая привела к многочисленным жертвам среди мирных жителей города. Своим мнением глава государства поделился во время разговора с израильским премьером Нафтали Беннетом. Следом за этим в Минобороны России пообещали, что в ответ на удар по Донецку вооруженные силы РФ будут выводить из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, которые националисты используют для восстановления вооружений. «Призываем граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны», — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Сгоревший грузовой автомобиль Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Точка-У» летела в здание Правительства ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Очевидцы в самом Донецке вспоминают, что было несколько громких взрывов, после чего улицу заполонило дымом. «Прозвучало несколько мощных взрывов. Мы с сотрудниками мгновенно перебрались в коридор. Треск был такой, что мы думали сложится все здание. Это было очень громко. Было несколько ударов. Было очень страшно. Наши сотрудники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим. Наложили жгуты, пока дожидались скорую помощь. На улицу сначала не могли выйти, потому что стоял очень сильный дым, и ничего не было видно», — рассказала корреспонденту URA.RU сотрудница одной из компаний, расположенных на улице, где произошел взрыв. Местные жители утверждают, что с самого пика военного конфликта в 2014—2015 годах в центре города не происходило ничего подобного. Даже в последние месяцы, когда количество обстрелов со стороны украинских военных значительно выросло, центр Донецка оставался относительно безопасным местом. Сейчас же даже относительно тихая жизнь центральных кварталов города уже таковой не является. От обстрела пострадал пассажирский автобус Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По последним данным, в результате теракта в медучреждения Донецка было доставлено 35 человек. Три человека получили легкие ранения, остальные находятся в тяжелом состоянии, а двое скончались в больнице. В результате трагедии погибло 20 человек. Глава Донецкой народной республики объявил 15 марта днем траура по погибшим. Пожарные ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В результате теракта погибли 20 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Военные оцепили улицу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Утро 14 марта в Донецке было омрачено страшной трагедией. Над городом сбили уже 15-ю по счету ракету «Точка-У», которая была выпущена украинскими военными, окопавшимися в нескольких десятках километров от Донецка. Это первый случай с 2014 года, когда от обстрелов пострадал именно центр столицы ДНР. По данным Минобороны ДНР, боевая часть тактической ракеты была снаряжена кассетным боеприпасом. Часть этого боезаряда все же сработала, несмотря на тот факт, что сама ракета была сбита ПВО ДНР. Основной удар пришелся на улицу Университетская. Здесь расположены многочисленные кафе, магазины и офисы небольших компаний. На место трагедии практически мгновенно примчались оперативные службы республики — МЧС, скорая помощь и военные. Раненые люди кричали от боли прямо на улице. От удара пострадали автомобили, пассажирский автобус и грузовая «Газель», водителя которой увезли с тяжелыми ранениями в больницу. Части ракеты упали неподалеку от здания Правительства ДНР в квартале от улицы Университетская. Власти ДНР уверены, что украинская армия метилась именно в гражданские объекты Донецка, стремясь нанести максимальный ущерб мирному населению. «Здесь находятся гражданские служащие, но никак не военные. При этом, мы продолжим быть максимально гуманными при осуществлении наступательной операции армии ДНР. Стоит приказ действовать аккуратно и точечно, чтобы сохранить жизнь гражданского населения», — рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Глава республики также прибыл на место трагедии незамедлительно, отменив запланированные на день мероприятия. Ракетный обстрел Донецка из «Точки-У» со стороны украинских войск президент России Владимир Путин позже назвал варварской акцией, которая привела к многочисленным жертвам среди мирных жителей города. Своим мнением глава государства поделился во время разговора с израильским премьером Нафтали Беннетом. Следом за этим в Минобороны России пообещали, что в ответ на удар по Донецку вооруженные силы РФ будут выводить из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, которые националисты используют для восстановления вооружений. «Призываем граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны», — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Очевидцы в самом Донецке вспоминают, что было несколько громких взрывов, после чего улицу заполонило дымом. «Прозвучало несколько мощных взрывов. Мы с сотрудниками мгновенно перебрались в коридор. Треск был такой, что мы думали сложится все здание. Это было очень громко. Было несколько ударов. Было очень страшно. Наши сотрудники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим. Наложили жгуты, пока дожидались скорую помощь. На улицу сначала не могли выйти, потому что стоял очень сильный дым, и ничего не было видно», — рассказала корреспонденту URA.RU сотрудница одной из компаний, расположенных на улице, где произошел взрыв. Местные жители утверждают, что с самого пика военного конфликта в 2014—2015 годах в центре города не происходило ничего подобного. Даже в последние месяцы, когда количество обстрелов со стороны украинских военных значительно выросло, центр Донецка оставался относительно безопасным местом. Сейчас же даже относительно тихая жизнь центральных кварталов города уже таковой не является. По последним данным, в результате теракта в медучреждения Донецка было доставлено 35 человек. Три человека получили легкие ранения, остальные находятся в тяжелом состоянии, а двое скончались в больнице. В результате трагедии погибло 20 человек. Глава Донецкой народной республики объявил 15 марта днем траура по погибшим.