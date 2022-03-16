16 марта 2022
15 марта 2022

Челябинский бизнесмен продает сахар свыше 100 рублей за кг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в продуктовых магазинах. Тюмень, пустые полки, полки магазина, нет сахара, сахар закончился
Во многих магазинах сахар отсутствует Фото:
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Цены на продукты в России

В Озерске (Челябинская область) в сети супермаркетов «Три богатыря» продают сахар свыше 100 рублей за килограмм. Жители города опубликовали фото в социальных сетях, на котором сахар продается в пакетах по три и пять килограмм, цена пакета 305 и 508 рублей, соответственно.

«Примите пожалуйста меры к частникам! Это уже сверхнаглость. Сахар, крупы, да и остальные продукты, которые в нашей стране в избытке, взлетели вдвое в цене!», — написала Альбина Ч. В группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте».

URA.RU попыталось связаться с одним из учредителей сети супермаркетов Игорем Литовкиным. По номеру, имеющемуся в распоряжении редакции, на звонок URA.RU не ответили.

В других городах области ситуация с ценами аналогичная. Так в Троицке владелец торговой сети «Копеечка» поднял цены на сахар в два раза. Свое решение предприниматель объяснил повышением закупочной цены.

Цены на Сахар в сети супермаркетов «Три богатыря»
Фото:

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В Озерске (Челябинская область) в сети супермаркетов «Три богатыря» продают сахар свыше 100 рублей за килограмм. Жители города опубликовали фото в социальных сетях, на котором сахар продается в пакетах по три и пять килограмм, цена пакета 305 и 508 рублей, соответственно. «Примите пожалуйста меры к частникам! Это уже сверхнаглость. Сахар, крупы, да и остальные продукты, которые в нашей стране в избытке, взлетели вдвое в цене!», — написала Альбина Ч. В группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте». URA.RU попыталось связаться с одним из учредителей сети супермаркетов Игорем Литовкиным. По номеру, имеющемуся в распоряжении редакции, на звонок URA.RU не ответили. В других городах области ситуация с ценами аналогичная. Так в Троицке владелец торговой сети «Копеечка» поднял цены на сахар в два раза. Свое решение предприниматель объяснил повышением закупочной цены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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