Во многих магазинах сахар отсутствует Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В Озерске (Челябинская область) в сети супермаркетов «Три богатыря» продают сахар свыше 100 рублей за килограмм. Жители города опубликовали фото в социальных сетях, на котором сахар продается в пакетах по три и пять килограмм, цена пакета 305 и 508 рублей, соответственно.

«Примите пожалуйста меры к частникам! Это уже сверхнаглость. Сахар, крупы, да и остальные продукты, которые в нашей стране в избытке, взлетели вдвое в цене!», — написала Альбина Ч. В группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте».

URA.RU попыталось связаться с одним из учредителей сети супермаркетов Игорем Литовкиным. По номеру, имеющемуся в распоряжении редакции, на звонок URA.RU не ответили.

В других городах области ситуация с ценами аналогичная. Так в Троицке владелец торговой сети «Копеечка» поднял цены на сахар в два раза. Свое решение предприниматель объяснил повышением закупочной цены.

Цены на Сахар в сети супермаркетов «Три богатыря» Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «Вконтакте»