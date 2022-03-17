Кремль: Путин не планирует поездку на Украину

17 марта 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

У президента РФ Владимира Путина нет в планах поездки в зону проведения спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин не собирается выезжать в зону проведения спецоперации на Украине для встречи с российскими войсками. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Поездки не планируется. Встречи тоже пока нет в планах», — заявил Песков во время своего конференц-колла отвечая на соответствующий вопрос. Представитель Кремля также добавил, что некорректно проводить параллели с 1943 годом, когда генералиссимус СССР Иосиф Сталин посещал советских солдат, борющихся с фашизмом. Песков подчеркнул, что речь идет о разных событиях. После участившихся со стороны ВСУ обстрелов территорий Донецкой и Луганской Народных республик, президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении на Украине спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию республики. При проведении спецоперации Минобороны РФ столкнулось с многочисленными жалобами от мирных жителей на негативное отношение к ним со стороны украинских военнослужащих. В частности ВСУ не выпускали по созданным гумкоридорам беженцев и граждан, желающих переехать в другие регионы. Кроме того, украинские националисты использовали беженцев в качестве живых щитов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин не собирается выезжать в зону проведения спецоперации на Украине для встречи с российскими войсками. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Поездки не планируется. Встречи тоже пока нет в планах», — заявил Песков во время своего конференц-колла отвечая на соответствующий вопрос. Представитель Кремля также добавил, что некорректно проводить параллели с 1943 годом, когда генералиссимус СССР Иосиф Сталин посещал советских солдат, борющихся с фашизмом. Песков подчеркнул, что речь идет о разных событиях. После участившихся со стороны ВСУ обстрелов территорий Донецкой и Луганской Народных республик, президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении на Украине спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию республики. При проведении спецоперации Минобороны РФ столкнулось с многочисленными жалобами от мирных жителей на негативное отношение к ним со стороны украинских военнослужащих. В частности ВСУ не выпускали по созданным гумкоридорам беженцев и граждан, желающих переехать в другие регионы. Кроме того, украинские националисты использовали беженцев в качестве живых щитов.