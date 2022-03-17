Кремль припомнил США бомбардировки из-за «военного преступника»

17 марта 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена недопустимыми Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава государства, которое на протяжении многих лет бомбило страны по всему миру, не может называть президента другой страны «военным преступником». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Президент [Владимир Путин] очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель. Такие заявления господина Байдена абсолютно не позволительны, недопустимы и непростительны», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос URA.RU, почему Владимир Путин не реагирует на подобные высказывания и не приведут ли такие высказывания к полному разрыву дипломатических отношений с США. «Главное — не может иметь права делать такие заявления глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей. Которое сбросило атомные бомбы на уже поверженную страну — Японию (бомбардировка в 1945 году Хиросимы и Нагасаки — прим. ред.). Президент такой страны не имеет права вообще на такие слова. Это наше глубокое убеждение», — заметил Песков. Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина «военным преступником». 24 февраля Россия начала спецоперацию по денационализации и демилитаризации Украины. Ее главная цель, как заявлял российский лидер Владимир Путин, прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и украинских националистов, а не оккупация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава государства, которое на протяжении многих лет бомбило страны по всему миру, не может называть президента другой страны «военным преступником». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Президент [Владимир Путин] очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель. Такие заявления господина Байдена абсолютно не позволительны, недопустимы и непростительны», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос URA.RU, почему Владимир Путин не реагирует на подобные высказывания и не приведут ли такие высказывания к полному разрыву дипломатических отношений с США. «Главное — не может иметь права делать такие заявления глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей. Которое сбросило атомные бомбы на уже поверженную страну — Японию (бомбардировка в 1945 году Хиросимы и Нагасаки — прим. ред.). Президент такой страны не имеет права вообще на такие слова. Это наше глубокое убеждение», — заметил Песков. Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина «военным преступником». 24 февраля Россия начала спецоперацию по денационализации и демилитаризации Украины. Ее главная цель, как заявлял российский лидер Владимир Путин, прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и украинских националистов, а не оккупация страны.