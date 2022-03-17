Байден заявил, что Путин «военный преступник»

Лидер США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина «военным преступником». Об этом Байден сказал во время общения с журналистами, сообщает Fox News.
«Он военный преступник», — так президент США ответил на вопрос корреспондента телеканала Fox News о том, готов ли он после всего, что произошло, назвать Путина военным преступником. Сначала американский лидер ответил отрицательно и вышел из комнаты, однако затем вернулся, переспросил и дал противоположный ответ.
Ранее Байден назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Помимо этого, он негласно дал характеристики ряду других своих коллег на международной арене.
Лидер США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина «военным преступником». Об этом Байден сказал во время общения с журналистами, сообщает Fox News. «Он военный преступник», — так президент США ответил на вопрос корреспондента телеканала Fox News о том, готов ли он после всего, что произошло, назвать Путина военным преступником. Сначала американский лидер ответил отрицательно и вышел из комнаты, однако затем вернулся, переспросил и дал противоположный ответ. Ранее Байден назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Помимо этого, он негласно дал характеристики ряду других своих коллег на международной арене.