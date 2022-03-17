Байден заявил, что Путин «военный преступник»

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Байден сделал заявление о Путине во время общения с журналистами Фото:
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Лидер США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина «военным преступником». Об этом Байден сказал во время общения с журналистами, сообщает Fox News.

«Он военный преступник», — так президент США ответил на вопрос корреспондента телеканала Fox News о том, готов ли он после всего, что произошло, назвать Путина военным преступником. Сначала американский лидер ответил отрицательно и вышел из комнаты, однако затем вернулся, переспросил и дал противоположный ответ.

Ранее Байден назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Помимо этого, он негласно дал характеристики ряду других своих коллег на международной арене.

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Лидер США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина «военным преступником». Об этом Байден сказал во время общения с журналистами, сообщает Fox News. «Он военный преступник», — так президент США ответил на вопрос корреспондента телеканала Fox News о том, готов ли он после всего, что произошло, назвать Путина военным преступником. Сначала американский лидер ответил отрицательно и вышел из комнаты, однако затем вернулся, переспросил и дал противоположный ответ. Ранее Байден назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Помимо этого, он негласно дал характеристики ряду других своих коллег на международной арене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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