ЕР предложила отменить все проверки для бизнесменов и АПК

17 марта 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

Для поддержки агропромышленного комплекса, сельхозпроизводителей, хлебопекарной отрасли, ритейла и банковского сектора в условиях санкций необходимо отменить все проверочные мероприятия. Об этом на совещании «Единой России» заявила координатор направления народной программы партии «Развитие села», зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина. «Будем просить правительство об изменении условий предоставления субсидий хлебопекарной промышленности. Ждем постановления о поддержке системообразующих предприятий в АПК. Также нужно активизировать работу по импортозависимым направлениям, составить список оборудования, запчастей, чтобы разместить заказы или разработать аналоги для сельхозпредприятий», — отметила она, информация приводится на официальном сайте партии. Кроме того, Школкина попросила выделить дополнительные деньги для поддержки предприятий этой сферы. «Единая Россия» также попросит правительство РФ изменить условия по предоставлению субсидий. «Нужно акцент сделать на отечественную технику. Мы должны посмотреть на локализацию наших производств, чтобы предприятия АПК могли сформировать и разместить у них свои заказы», — резюмировала Школкина. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер. Планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Российские солдаты корректно и с осторожностью относятся к мирным жителям, и с уважением — к попавшим в плен украинским военным. Несмотря на это, ряд стран Евросоюза, а также США ввели против России санкции, которые коснулись экономического и банковского сектора страны. Чтобы введенные западными странами меры не повлияли на россиян, Госдума РФ приняла поправки в экономическое законодательство для поддержки граждан. Жители РФ освобождаются от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021—2022 годы по вкладам в банках.