Госдума приняла поправки для поддержки граждан на фоне санкций 11 марта 2022 в 16:42 Размер текста - 17 + Граждане освобождаются от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021—2022 годы по вкладам в банках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Госдума приняла поправки в экономическое законодательство для поддержки россиян на фоне санкций. Среди них — налоговые льготы. В частности граждане освобождаются от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021—2022 годы по вкладам в банках. Об этом сообщается на сайте Госдумы. ЖКХ и строительство. Предлагается сократить сроки рассмотрения документов. Предоставить право вводить льготы на аренду земельных участков. Теперь смогут устанавливать льготы для арендаторов. Также поднимались вопросы подорожания стройматериалов, в частности песка, а также доступности жилья для граждан;

Финансовая стабильность. Поправки в этой области, направлены на установление специального регулирования взаимодействия в сфере финансового рынка и корпоративных отношений для обеспечения финансовой стабильности РФ. Так, до 31 декабря 2022 года с 1% до 5% будет увеличен размер минимального пакета акций, дающего право владельцу запрашивать документы у акционерного общества, оспаривать его сделки;

Транспорт. Меры поддержки транспортной отрасли предусматривают возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им российские сертификаты летной годности. Это поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и эксплуатировать их на внутренних линиях;

Инвестиции. Здесь приняты поправки, которые предусматривают возобновление механизма специальных инвестиционных контрактов формата 1.0, а также возможность пересмотра условий действующих контрактов, включая продление их срока с 10 до 12 лет;

Налоговые льготы. Так, в частности, граждане освобождаются от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021—2022 годы по вкладам в банках. Также, повышается минимальный порог стоимости автомобиля, на который распространяется повышенный транспортный налог, — с 3 до 10 млн рублей. В законодательстве закрепляется нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний на 2022—2024 годы. Для поддержки гостиничного бизнеса будет обнулен НДС на пять лет. Это изменение коснется владельцев отелей и инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты. Ранее, Госдума приняла поправки в бюджетный кодекс, чтобы поддержать население в условиях санкций в отношении России. Поправки предполагают оперативное перераспределение бюджетных денег на региональном и федеральном уровне. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Госдума приняла поправки в экономическое законодательство для поддержки россиян на фоне санкций. Среди них — налоговые льготы. В частности граждане освобождаются от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021—2022 годы по вкладам в банках. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Ранее, Госдума приняла поправки в бюджетный кодекс, чтобы поддержать население в условиях санкций в отношении России. Поправки предполагают оперативное перераспределение бюджетных денег на региональном и федеральном уровне. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям