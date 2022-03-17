Шольц: Германия не уравнивает русский народ с Путиным

18 марта 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

Шольц назвал условие для примирения с Россией Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии не уравнивают россиян с президентом РФ Владимиром Путиным, и намерены помириться с Россией если же ее лидер уйдет в отставку. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на мероприятии в Берлине, посвященному столетнему юбилею немецкого политика Эгона Бара. «Одной ошибки мы избежим при всех обстоятельствах — уравнивания Путина с Россией. Не народ России принял фатальное решение о нападении на Украину. Эта война — война Путина. Украина хочет мира. Мы хотим мира с Россией и русским народом», — сказал Шольц, передают РИА «Новости». Он подчеркнул, что важно отдать долг всем тем, кто «при высоком личном риске выходят на улицы против войны Путина». По мнению Шольца, действия протестующих россиян дают надежду на лучшие времена и «показывают, что есть другая Россия, нежели путинская». 24 февраля Россия начала специальную военную операцию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что не ставит цель оккупировать страну. Напротив, задачей спецоперации является не захват городов, а ликвидация военного потенциала Украины, представляющий угрозу России. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря принятому Владимиром Путиным решению, Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Германии не уравнивают россиян с президентом РФ Владимиром Путиным, и намерены помириться с Россией если же ее лидер уйдет в отставку. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на мероприятии в Берлине, посвященному столетнему юбилею немецкого политика Эгона Бара. «Одной ошибки мы избежим при всех обстоятельствах — уравнивания Путина с Россией. Не народ России принял фатальное решение о нападении на Украину. Эта война — война Путина. Украина хочет мира. Мы хотим мира с Россией и русским народом», — сказал Шольц, передают РИА «Новости». Он подчеркнул, что важно отдать долг всем тем, кто «при высоком личном риске выходят на улицы против войны Путина». По мнению Шольца, действия протестующих россиян дают надежду на лучшие времена и «показывают, что есть другая Россия, нежели путинская». 24 февраля Россия начала специальную военную операцию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что не ставит цель оккупировать страну. Напротив, задачей спецоперации является не захват городов, а ликвидация военного потенциала Украины, представляющий угрозу России. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря принятому Владимиром Путиным решению, Россия избежала нападения НАТО на следующий день.