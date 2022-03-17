17 марта 2022

В ХМАО на выходных придет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Галкинский мост. Курган, машины, лужи, слякоть, грязь в городе
В ХМАО на выходных температура поднимется до +7 градусов Фото:

В ХМАО в субботу и воскресенье придет потепление до +7 градусов. Также в регионе ожидается снег, и сильный ветер с порывами до 14 м/с. Такой прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«Температура ночью 19 марта -4,-9 градусов, при прояснениях до -14 градусов, днем -3,+2 градуса, по западным районам до +7 градусов. По восточной половине небольшой снег. Ночью 20 марта местами небольшой снег, днем на большей части территории небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Ветер днем с порывами до 14 м/с. Температура ночью -3,-8 градусов, днем -1,+4 градуса», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.

  • Согласно прогнозам онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода» в Ханты-Мансийске на выходных будет пасмурная погода и ветер до 12 м/с. В воскресенье ожидается небольшой снег. Температура днем составит 0 градусов, а ночью будет опускаться до 4-7 градусов ниже нуля.
  • В Сургуте, по прогнозам синоптиков, дневная температура в субботу и воскресенье также составит 0 градусов, ночью — до минус 5 градусов. В Субботу ожидается снег с дождем, в воскресенье пойдет умеренный снег. Ветер будет достигать порывов до 13 м/с.
  • В Нижневартовске будет пасмурная погода и снег с дождем в воскресенье. Согласно прогнозу, температура днем также не поднимется выше нуля градусов, а ночью опустится до -8 градусов. Ветер с порывами до 14 м/с.

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В ХМАО в субботу и воскресенье придет потепление до +7 градусов. Также в регионе ожидается снег, и сильный ветер с порывами до 14 м/с. Такой прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «Температура ночью 19 марта -4,-9 градусов, при прояснениях до -14 градусов, днем -3,+2 градуса, по западным районам до +7 градусов. По восточной половине небольшой снег. Ночью 20 марта местами небольшой снег, днем на большей части территории небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Ветер днем с порывами до 14 м/с. Температура ночью -3,-8 градусов, днем -1,+4 градуса», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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