Минобороны: националисты обстреляли Мелитополь ракетами «Точка У»

18 марта 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Ночью с подконтрольной Киеву территории был совершен удар по жилым кварталам Мелитополя (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь с 17 на 18 марта с подконтрольной Киеву территории была произведена атака ракетами «Точка-У» по жилым кварталам Мелитополя. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, противовоздушная оборона России смогла отразить атаку. «Обстрел велся с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями. Для пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов националистического режима были двумя ракетами „Искандер“ уничтожены пусковые установки украинских националистов», — уточнили в Минобороны РФ. Спецоперация на Украине, призванная помочь жителям Донбасса, которых на протяжении восьми лет блокировал и обстреливал Киев, началась 24 февраля. С начала действий РФ украинские националисты неоднократно подрывали и обстреливали населенные пункты, подвергая население ДНР И ЛНР смертельной опасности. Так, боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России организация) подорвали здание театра в Мариуполе, где они же удерживали в заложниках мирное население. В последствии националисты выдали данный факт за результат ракетно-бомбового удара войск РФ. Целями спецоперации являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Российская сторона относится к гражданам Украины бережно и с уважением, действует корректно и осторожно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ночь с 17 на 18 марта с подконтрольной Киеву территории была произведена атака ракетами «Точка-У» по жилым кварталам Мелитополя. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, противовоздушная оборона России смогла отразить атаку. «Обстрел велся с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями. Для пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов националистического режима были двумя ракетами „Искандер“ уничтожены пусковые установки украинских националистов», — уточнили в Минобороны РФ. Спецоперация на Украине, призванная помочь жителям Донбасса, которых на протяжении восьми лет блокировал и обстреливал Киев, началась 24 февраля. С начала действий РФ украинские националисты неоднократно подрывали и обстреливали населенные пункты, подвергая население ДНР И ЛНР смертельной опасности. Так, боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России организация) подорвали здание театра в Мариуполе, где они же удерживали в заложниках мирное население. В последствии националисты выдали данный факт за результат ракетно-бомбового удара войск РФ. Целями спецоперации являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Российская сторона относится к гражданам Украины бережно и с уважением, действует корректно и осторожно.