Эвакуированные жители Мариуполя: во что превратился город. «Люди мертвые, никто не хоронит». Фото

17 марта 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

Мариуполь разбомблен, жители эвакуируются из города Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе осталось много представителей старшего поколения, которые не смогли эвакуироваться, и у них нет еды. Погибших людей никто не хоронит. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU, находящимся на месте событий, рассказали сами эвакуировавшиеся жители Мариуполя. По данным Минобороны РФ, за разрушением гражданских объектов в Мариуполе стоят боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России). В частности, в ночь на 17 марта они подорвали здание театра в городе, где удерживали мирное население в заложниках. Однако нацбатальоны выдали это за ракетно-бомбовой удар российских войск. Кроме этого, неонацисты согнали жителей Северодонецка в подвалы домов, а на верхних этажах обустроили огневые позиции. Как подчеркнули в Народной милиции ДНР, радикалы действуют так, чтобы сдержать наступление подразделений ВС России, а сами в это время перегруппировываются. «Нет Мариуполя. Все разбомбили. И аптеки, и больницы, и школы. Люди мертвые лежат, никто не хоронит. Нет транспорта, который вывозит мусор, троллейбусов нет. Стариков осталось много голодных, как они там выживут», — рассказала семейная пара. Сами жители эвакуируются на автомобилях без боковых стекол — вместо них скотч и пластиковые пакеты. На некоторых домах видны следы от снарядов, торговый центр почти полностью выгорел. Из Мариуполя 17 марта было эвакуировано 130 человек, среди них — 30 детей. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Российская сторона относится к гражданам Украины бережно и с уважением, действует корректно и осторожно. Эдуард Корниенко, фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко, фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко, фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко, фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко, фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко, фотокорреспондент URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Мариуполе осталось много представителей старшего поколения, которые не смогли эвакуироваться, и у них нет еды. Погибших людей никто не хоронит. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU, находящимся на месте событий, рассказали сами эвакуировавшиеся жители Мариуполя. По данным Минобороны РФ, за разрушением гражданских объектов в Мариуполе стоят боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России). В частности, в ночь на 17 марта они подорвали здание театра в городе, где удерживали мирное население в заложниках. Однако нацбатальоны выдали это за ракетно-бомбовой удар российских войск. Кроме этого, неонацисты согнали жителей Северодонецка в подвалы домов, а на верхних этажах обустроили огневые позиции. Как подчеркнули в Народной милиции ДНР, радикалы действуют так, чтобы сдержать наступление подразделений ВС России, а сами в это время перегруппировываются. «Нет Мариуполя. Все разбомбили. И аптеки, и больницы, и школы. Люди мертвые лежат, никто не хоронит. Нет транспорта, который вывозит мусор, троллейбусов нет. Стариков осталось много голодных, как они там выживут», — рассказала семейная пара. Сами жители эвакуируются на автомобилях без боковых стекол — вместо них скотч и пластиковые пакеты. На некоторых домах видны следы от снарядов, торговый центр почти полностью выгорел. Из Мариуполя 17 марта было эвакуировано 130 человек, среди них — 30 детей. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Российская сторона относится к гражданам Украины бережно и с уважением, действует корректно и осторожно.