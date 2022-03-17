17 марта 2022

Эвакуированные жители Мариуполя: во что превратился город. «Люди мертвые, никто не хоронит». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, автомобили, колонна, эвакуация, машины, украина, мариуполь, беженцы, гуманитарная катастрофа
Мариуполь разбомблен, жители эвакуируются из города Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе осталось много представителей старшего поколения, которые не смогли эвакуироваться, и у них нет еды. Погибших людей никто не хоронит. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU, находящимся на месте событий, рассказали сами эвакуировавшиеся жители Мариуполя.

По данным Минобороны РФ, за разрушением гражданских объектов в Мариуполе стоят боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России). В частности, в ночь на 17 марта они подорвали здание театра в городе, где удерживали мирное население в заложниках. Однако нацбатальоны выдали это за ракетно-бомбовой удар российских войск. Кроме этого, неонацисты согнали жителей Северодонецка в подвалы домов, а на верхних этажах обустроили огневые позиции. Как подчеркнули в Народной милиции ДНР, радикалы действуют так, чтобы сдержать наступление подразделений ВС России, а сами в это время перегруппировываются.

«Нет Мариуполя. Все разбомбили. И аптеки, и больницы, и школы. Люди мертвые лежат, никто не хоронит. Нет транспорта, который вывозит мусор, троллейбусов нет. Стариков осталось много голодных, как они там выживут», — рассказала семейная пара.

Сами жители эвакуируются на автомобилях без боковых стекол — вместо них скотч и пластиковые пакеты. На некоторых домах видны следы от снарядов, торговый центр почти полностью выгорел. Из Мариуполя 17 марта было эвакуировано 130 человек, среди них — 30 детей. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Российская сторона относится к гражданам Украины бережно и с уважением, действует корректно и осторожно.

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В Мариуполе осталось много представителей старшего поколения, которые не смогли эвакуироваться, и у них нет еды. Погибших людей никто не хоронит. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU, находящимся на месте событий, рассказали сами эвакуировавшиеся жители Мариуполя. По данным Минобороны РФ, за разрушением гражданских объектов в Мариуполе стоят боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России). В частности, в ночь на 17 марта они подорвали здание театра в городе, где удерживали мирное население в заложниках. Однако нацбатальоны выдали это за ракетно-бомбовой удар российских войск. Кроме этого, неонацисты согнали жителей Северодонецка в подвалы домов, а на верхних этажах обустроили огневые позиции. Как подчеркнули в Народной милиции ДНР, радикалы действуют так, чтобы сдержать наступление подразделений ВС России, а сами в это время перегруппировываются. «Нет Мариуполя. Все разбомбили. И аптеки, и больницы, и школы. Люди мертвые лежат, никто не хоронит. Нет транспорта, который вывозит мусор, троллейбусов нет. Стариков осталось много голодных, как они там выживут», — рассказала семейная пара. Сами жители эвакуируются на автомобилях без боковых стекол — вместо них скотч и пластиковые пакеты. На некоторых домах видны следы от снарядов, торговый центр почти полностью выгорел. Из Мариуполя 17 марта было эвакуировано 130 человек, среди них — 30 детей. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Российская сторона относится к гражданам Украины бережно и с уважением, действует корректно и осторожно.
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