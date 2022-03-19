РБК: из «Аэрофлота» уйдет половина руководства

В «Аэрофлоте» произойдут кадровые перестановки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В компании «Аэрофлот» после ухода генерального директора компании Михаила Полубояринова может смениться половина правления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«До середины марта в правление „Аэрофлота“ входило девять человек (включая Полубояринова). Но 16 марта из него был исключен заместитель по стратегии и альянсам Андрей Панов. В ближайшие несколько месяцев правление могут покинуть еще как минимум три заместителя гендиректора — Сергей Крылов (по информационным технологиям), Игорь Парахин (технический директор) и Василий Авилов (по административному управлению)», — передает РБК со ссылкой на источники.

Издание со ссылкой на источника, близкого к группе, отмечает, что в состав правления войдет летний директор компании Эдуард Советкин. Представитель «Аэрофлота» заявил, что вопрос о включении Советкина пока на рассмотрении. Также по его словам, остальной состав останется прежним. «Никакие иные кадровые изменения в „Аэрофлоте“, а также изменения в стратегии и структуре группы „Аэрофлот“ в части объединения компаний группы („Аэрофлот“, „Россия“ и „Победа“) не обсуждались и не рассматриваются», — заявил представитель компании.

Ранее стало известно, что Полубояринов после включения Западом в список санкций, уйдет в отставку. Он перейдет на пост замгендиректора «Почты России», сообщало РБК со ссылкой на источники. Издание сообщало, что Полубояринова сменит гендиректор «России» Сергей Александровский.

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