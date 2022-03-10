Глава «Аэрофлота» уйдет работать в «Почту России»

10 марта 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, попавший под санкции ЕС, решил уйти в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, попавший днем ранее под санкции Евросоюза, уйдет в отставку. Он займет должность заместителя гендиректора «Почты России» Максима Акимова, сообщают источники. «Полубояринов может перейти в „Почту России“. О его назначении заместителем гендиректора „Почты России“ может быть объявлено уже в ближайшее время. Его место займет глава авиакомпании „Россия“ Сергей Александровский, который недавно был также назначен заместителем Полубояринова», — пишет РБК со ссылкой на источники. Евросоюз расширил свой санкционный список 9 марта, добавив туда Полубояринова, гендиректора VK Владимира Кириенко и более ста членов Совета Федерации. Все они попали туда из-за ратификации «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и между РФ и ЛНР». Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители, пишет телеканал 360. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, попавший днем ранее под санкции Евросоюза, уйдет в отставку. Он займет должность заместителя гендиректора «Почты России» Максима Акимова, сообщают источники. «Полубояринов может перейти в „Почту России“. О его назначении заместителем гендиректора „Почты России“ может быть объявлено уже в ближайшее время. Его место займет глава авиакомпании „Россия“ Сергей Александровский, который недавно был также назначен заместителем Полубояринова», — пишет РБК со ссылкой на источники. Евросоюз расширил свой санкционный список 9 марта, добавив туда Полубояринова, гендиректора VK Владимира Кириенко и более ста членов Совета Федерации. Все они попали туда из-за ратификации «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и между РФ и ЛНР». Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители, пишет телеканал 360. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине.