Глава «Аэрофлота» уйдет работать в «Почту России»

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, полубояринов михаил
Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, попавший под санкции ЕС, решил уйти в отставку Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, попавший днем ранее под санкции Евросоюза, уйдет в отставку. Он займет должность заместителя гендиректора «Почты России» Максима Акимова, сообщают источники.

«Полубояринов может перейти в „Почту России“. О его назначении заместителем гендиректора „Почты России“ может быть объявлено уже в ближайшее время. Его место займет глава авиакомпании „Россия“ Сергей Александровский, который недавно был также назначен заместителем Полубояринова», — пишет РБК со ссылкой на источники.

Евросоюз расширил свой санкционный список 9 марта, добавив туда Полубояринова, гендиректора VK Владимира Кириенко и более ста членов Совета Федерации. Все они попали туда из-за ратификации «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и между РФ и ЛНР».

Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители, пишет телеканал 360. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине.

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Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, попавший днем ранее под санкции Евросоюза, уйдет в отставку. Он займет должность заместителя гендиректора «Почты России» Максима Акимова, сообщают источники. «Полубояринов может перейти в „Почту России“. О его назначении заместителем гендиректора „Почты России“ может быть объявлено уже в ближайшее время. Его место займет глава авиакомпании „Россия“ Сергей Александровский, который недавно был также назначен заместителем Полубояринова», — пишет РБК со ссылкой на источники. Евросоюз расширил свой санкционный список 9 марта, добавив туда Полубояринова, гендиректора VK Владимира Кириенко и более ста членов Совета Федерации. Все они попали туда из-за ратификации «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и между РФ и ЛНР». Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители, пишет телеканал 360. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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