Минобороны раскроет преступления нацистов Украины во времена ВОВ

Минобороны РФ запустило проект о зверствах украинских националистов в ходе ВОВ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ запустило исторический проект, раскрывающий преступления и зверства украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. В рассекреченных документах ведется речь о массовых преступлениях националистов Украины против своего народа.

«Фашистские коллаборанты — украинские националисты-бандеровцы — оставили о себе ужасное и преступное наследие, уничтожая свой собственный народ. Публикация из фондов Центрального архива российского Минобороны документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа», — говорится в новом разделе на сайте Минобороны.

Ведомство опубликовало в своем telegram-канале информацию о преступлении националистов в марте 1944 года. «Установлено, что в период немецкой оккупации Могильницы в ночь с 17 на 18 марта 1944 года банда украинско-немецких националистов совершило массовое убийство и ограбление граждан главным образом польского населения», — сказано в сообщении.

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Украинские военные и националисты продолжают обстрелы мирных объектов. Из тяжелой артиллерии обстрелян поселок Фрунзе в ЛНР. ВСУ обстреляли рынок в Донецке, в результате погибли четыре мирных жителя, передает MK.RU . Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя, окружение которого также проводят ВС РФ.

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