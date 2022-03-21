Минобороны раскроет преступления нацистов Украины во времена ВОВ

Министерство обороны РФ запустило исторический проект, раскрывающий преступления и зверства украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. В рассекреченных документах ведется речь о массовых преступлениях националистов Украины против своего народа.
«Фашистские коллаборанты — украинские националисты-бандеровцы — оставили о себе ужасное и преступное наследие, уничтожая свой собственный народ. Публикация из фондов Центрального архива российского Минобороны документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа», — говорится в новом разделе на сайте Минобороны.
Ведомство опубликовало в своем telegram-канале информацию о преступлении националистов в марте 1944 года. «Установлено, что в период немецкой оккупации Могильницы в ночь с 17 на 18 марта 1944 года банда украинско-немецких националистов совершило массовое убийство и ограбление граждан главным образом польского населения», — сказано в сообщении.
После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Украинские военные и националисты продолжают обстрелы мирных объектов. Из тяжелой артиллерии обстрелян поселок Фрунзе в ЛНР. ВСУ обстреляли рынок в Донецке, в результате погибли четыре мирных жителя, передает MK.RU. Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя, окружение которого также проводят ВС РФ.
Министерство обороны РФ запустило исторический проект, раскрывающий преступления и зверства украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. В рассекреченных документах ведется речь о массовых преступлениях националистов Украины против своего народа. «Фашистские коллаборанты — украинские националисты-бандеровцы — оставили о себе ужасное и преступное наследие, уничтожая свой собственный народ. Публикация из фондов Центрального архива российского Минобороны документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа», — говорится в новом разделе на сайте Минобороны. Ведомство опубликовало в своем telegram-канале информацию о преступлении националистов в марте 1944 года. «Установлено, что в период немецкой оккупации Могильницы в ночь с 17 на 18 марта 1944 года банда украинско-немецких националистов совершило массовое убийство и ограбление граждан главным образом польского населения», — сказано в сообщении. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Украинские военные и националисты продолжают обстрелы мирных объектов. Из тяжелой артиллерии обстрелян поселок Фрунзе в ЛНР. ВСУ обстреляли рынок в Донецке, в результате погибли четыре мирных жителя, передает MK.RU. Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя, окружение которого также проводят ВС РФ.