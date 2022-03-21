Владелец Instagram нашел лазейку, как не стать экстремистом в РФ

21 марта 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Meta попросила прекратить делопроизводство по иску Генпрокуратуры Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский суд не вправе рассматривать иск против компании Meta, так как на это имеет право только суд по месту регистрации, который находится в США. С таким заявлением выступил представитель Meta в Тверском суде. «Просим прекратить производства по делу: у суда нет полномочий для его рассмотрения. Meta — иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту ее регистрации», — передает РИА «Новости» слова представителя компании. В России ранее заблокировали соцсети Instagram (запрещенный в РФ ресурс) и Facebook, передает Life.ru . Также Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало сообщение от компании Meta, которая владеет этими соцсетями, что будет прекращена блокировка призывов к насилию в отношении российских военных. Также в России в конце марта запустят новую социальную сеть «Россграм», которая станет аналогом Instagram. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский суд не вправе рассматривать иск против компании Meta, так как на это имеет право только суд по месту регистрации, который находится в США. С таким заявлением выступил представитель Meta в Тверском суде. «Просим прекратить производства по делу: у суда нет полномочий для его рассмотрения. Meta — иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту ее регистрации», — передает РИА «Новости» слова представителя компании. В России ранее заблокировали соцсети Instagram (запрещенный в РФ ресурс) и Facebook, передает Life.ru. Также Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало сообщение от компании Meta, которая владеет этими соцсетями, что будет прекращена блокировка призывов к насилию в отношении российских военных. Также в России в конце марта запустят новую социальную сеть «Россграм», которая станет аналогом Instagram.