Владелец Instagram нашел лазейку, как не стать экстремистом в РФ

Российский суд не вправе рассматривать иск против компании Meta, так как на это имеет право только суд по месту регистрации, который находится в США. С таким заявлением выступил представитель Meta в Тверском суде.
«Просим прекратить производства по делу: у суда нет полномочий для его рассмотрения. Meta — иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту ее регистрации», — передает РИА «Новости» слова представителя компании.
В России ранее заблокировали соцсети Instagram (запрещенный в РФ ресурс) и Facebook, передает Life.ru. Также Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало сообщение от компании Meta, которая владеет этими соцсетями, что будет прекращена блокировка призывов к насилию в отношении российских военных. Также в России в конце марта запустят новую социальную сеть «Россграм», которая станет аналогом Instagram.
Российский суд не вправе рассматривать иск против компании Meta, так как на это имеет право только суд по месту регистрации, который находится в США. С таким заявлением выступил представитель Meta в Тверском суде. «Просим прекратить производства по делу: у суда нет полномочий для его рассмотрения. Meta — иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту ее регистрации», — передает РИА «Новости» слова представителя компании. В России ранее заблокировали соцсети Instagram (запрещенный в РФ ресурс) и Facebook, передает Life.ru. Также Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало сообщение от компании Meta, которая владеет этими соцсетями, что будет прекращена блокировка призывов к насилию в отношении российских военных. Также в России в конце марта запустят новую социальную сеть «Россграм», которая станет аналогом Instagram.