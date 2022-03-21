Владелец Instagram нашел лазейку, как не стать экстремистом в РФ

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Meta попросила прекратить делопроизводство по иску Генпрокуратуры Фото:

Российский суд не вправе рассматривать иск против компании Meta, так как на это имеет право только суд по месту регистрации, который находится в США. С таким заявлением выступил представитель Meta в Тверском суде.

«Просим прекратить производства по делу: у суда нет полномочий для его рассмотрения. Meta — иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту ее регистрации», — передает РИА «Новости» слова представителя компании.

В России ранее заблокировали соцсети Instagram (запрещенный в РФ ресурс) и Facebook, передает Life.ru. Также Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало сообщение от компании Meta, которая владеет этими соцсетями, что будет прекращена блокировка призывов к насилию в отношении российских военных. Также в России в конце марта запустят новую социальную сеть «Россграм», которая станет аналогом Instagram.

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Российский суд не вправе рассматривать иск против компании Meta, так как на это имеет право только суд по месту регистрации, который находится в США. С таким заявлением выступил представитель Meta в Тверском суде. «Просим прекратить производства по делу: у суда нет полномочий для его рассмотрения. Meta — иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту ее регистрации», — передает РИА «Новости» слова представителя компании. В России ранее заблокировали соцсети Instagram (запрещенный в РФ ресурс) и Facebook, передает Life.ru. Также Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало сообщение от компании Meta, которая владеет этими соцсетями, что будет прекращена блокировка призывов к насилию в отношении российских военных. Также в России в конце марта запустят новую социальную сеть «Россграм», которая станет аналогом Instagram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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