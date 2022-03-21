Вице-премьер Новак предрек рост цен на нефть до 500 долларов

21 марта 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Отказ Запада от российской нефти приведет к серьезному росту цен на нее, считает Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В случае отказа Запада от российской нефти цена на нее может вырасти до 300-500 долларов за баррель. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Госдуме РФ. «Если отказ от российской нефти будет, то цены на нефть будут, условно, 300 долларов. Некоторые говорят и 500 долларов», — передает РИА «Новости» слова Новака. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На праздновании восьмилетия воссоединения РФ и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». После начала спецоперации США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность отказа от российской нефти, пишет «Национальная служба новостей». Президент США Джо Байден сообщил, что страна ограничила импорт энергоресурсов из России. По словам Владимира Путина, подобные меры, направленные на ухудшение жизней миллионов людей, являются актом агрессии, а также одним из способов ведения против россиян экономической войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае отказа Запада от российской нефти цена на нее может вырасти до 300-500 долларов за баррель. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Госдуме РФ. «Если отказ от российской нефти будет, то цены на нефть будут, условно, 300 долларов. Некоторые говорят и 500 долларов», — передает РИА «Новости» слова Новака. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На праздновании восьмилетия воссоединения РФ и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». После начала спецоперации США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность отказа от российской нефти, пишет «Национальная служба новостей». Президент США Джо Байден сообщил, что страна ограничила импорт энергоресурсов из России. По словам Владимира Путина, подобные меры, направленные на ухудшение жизней миллионов людей, являются актом агрессии, а также одним из способов ведения против россиян экономической войны.