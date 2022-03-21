21 марта 2022
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Челябинский губернатор отреагировал на ДТП с 17 авто в Златоусте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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К счастью, в массовой аварии не пострадали люди Фото:

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проверит обстоятельства массового ДТП в Златоусте. Такое поручение отдал 22 марта губернатор Алексей Текслер.

«Когда прислали это видео, не сразу поверил, что снято накануне в Златоусте. Даже специалисты-дорожники затруднились сказать, были ли такие массовые ДТП в области раньше. Поручил региональному миндору провести детальную проверку. После результатов сделаем выводы», — написал глава региона в своем telegram-канале.

По словам Текслера, увиденное вызывает у него вопросы как к подрядчикам, ответственным за содержание дорог, так и к муниципалитету. Также губернатор обратился к челябинским водителям с просьбой не рисковать в ситуациях, когда местным властям и подрядным организациям не удается справиться со сложной ситуацией на дорогах по тем или иным причинам.

Массовое ДТП в районе проспекта Гагарина в Златоусте случилось утром, 21 марта, во время сильнейшего снегопада. По словам очевидцев, повреждения получили 17 автомобилей. Среди пассажиров и водителей пострадавших нет. Еще более массовая авария произошла в городе в сентябре: в ней пострадали 19 машин, в том числе 14 легковушек.

Видео: «Инцидент | Златоуст», «ВК»

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Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проверит обстоятельства массового ДТП в Златоусте. Такое поручение отдал 22 марта губернатор Алексей Текслер. «Когда прислали это видео, не сразу поверил, что снято накануне в Златоусте. Даже специалисты-дорожники затруднились сказать, были ли такие массовые ДТП в области раньше. Поручил региональному миндору провести детальную проверку. После результатов сделаем выводы», — написал глава региона в своем telegram-канале. По словам Текслера, увиденное вызывает у него вопросы как к подрядчикам, ответственным за содержание дорог, так и к муниципалитету. Также губернатор обратился к челябинским водителям с просьбой не рисковать в ситуациях, когда местным властям и подрядным организациям не удается справиться со сложной ситуацией на дорогах по тем или иным причинам. Массовое ДТП в районе проспекта Гагарина в Златоусте случилось утром, 21 марта, во время сильнейшего снегопада. По словам очевидцев, повреждения получили 17 автомобилей. Среди пассажиров и водителей пострадавших нет. Еще более массовая авария произошла в городе в сентябре: в ней пострадали 19 машин, в том числе 14 легковушек. Видео: «Инцидент | Златоуст», «ВК»
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Ссылки по теме
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