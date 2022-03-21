21 марта 2022
20 марта 2022

Путин объявил благодарность паралимпийцам из ХМАО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Благодарность от главы государства получили и спортсмены-инструкторы отдела спортивной работы Центра адаптивного спорта округа Фото:
новость из сюжета
Паралимпийские игры-2022

Президент России Владимир Путин объявил благодарность участнику Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске «Мы Вместе. Спорт» Михаилу Слинкину, а также инструкторам сборной команды РФ из ХМАО за вклад в развитие спорта и физической культуры. Информация об этом размещена на официальном интернет-портал правовой информации.

«За вклад, а развитие физической культуры и спорта объявить благодарность президента Российской Федерации члену Паралимпийской сборной Российской Федерации Михаилу Слинкину (сноуборд-кросс), спортсменам-инструкторам сборной команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта Илье Волкову, Михаилу Мячину и Николаю Терентьеву (следж-хоккей)», — значится в документе.

Также благодарность от главы государства получили спортсмены-инструкторы отдела спортивной работы Центра адаптивного спорта Югры Василий Варлаков и Алексей Петров. Паралимпиада в Ханты-Мансийске началась 18 марта, ее власти ХМАО подготовили за считанные дни, в играх участвовали спортсмены из Беларуси, Таджикистана, Армении и Казахстана. По заявлениям спортсменов-участников, Паралимпиада в Ханты-Мансийске за день переплюнула пекинскую, организаторам удалось создать праздник для спортсменов и фанатов, чего не удалось турниру в Пекине. Таким мнением с URA.RU поделились представители сборных Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и России в паралимпийской деревне.

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность участнику Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске «Мы Вместе. Спорт» Михаилу Слинкину, а также инструкторам сборной команды РФ из ХМАО за вклад в развитие спорта и физической культуры. Информация об этом размещена на официальном интернет-портал правовой информации. «За вклад, а развитие физической культуры и спорта объявить благодарность президента Российской Федерации члену Паралимпийской сборной Российской Федерации Михаилу Слинкину (сноуборд-кросс), спортсменам-инструкторам сборной команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта Илье Волкову, Михаилу Мячину и Николаю Терентьеву (следж-хоккей)», — значится в документе. Также благодарность от главы государства получили спортсмены-инструкторы отдела спортивной работы Центра адаптивного спорта Югры Василий Варлаков и Алексей Петров. Паралимпиада в Ханты-Мансийске началась 18 марта, ее власти ХМАО подготовили за считанные дни, в играх участвовали спортсмены из Беларуси, Таджикистана, Армении и Казахстана. По заявлениям спортсменов-участников, Паралимпиада в Ханты-Мансийске за день переплюнула пекинскую, организаторам удалось создать праздник для спортсменов и фанатов, чего не удалось турниру в Пекине. Таким мнением с URA.RU поделились представители сборных Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и России в паралимпийской деревне.
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