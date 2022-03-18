Как Россия за семь дней организовала свою Паралимпиаду в ХМАО

Инсайды о церемонии открытия, переселении киношников и бессонной ночи Комаровой

18 марта 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Организацией церемонии открытия Паралимпиады занимались югорские чиновники Фото: Правительство ХМАО статья из сюжета Паралимпийские игры-2022 Министерство спорта России вместе с правительством Югры почти за неделю организовали Паралимпийские игры в Ханты Мансийске, сопоставимые с пекинскими. Для этого чиновникам потребовалось экстренно связываться с коллегами из других регионов, в срочном порядке искать звезд и переносить небольшие соревнования. Работа организаторов позволила 18 марта провести официальную церемонию открытия соревнований с большим пафосом. О том, что удалось преодолеть — в материале URA.RU. Церемония открытия Паралимпиады для спортсменов началась с красной ковровой дорожки. Каждый участник международных соревнований мог покрасоваться перед камерами и сделать несколько фотографий на память. На это же пространство стремились и гости, которые не имеют отношения к спорту. Их организаторы мероприятия попросили повременить с селфи и дать дорогу паралимпийцам. Еще пару часов они были на соревнованиях, а на церемонию открытия одели строгие костюмы с символикой сборной России. Организаторам Паралимпиады удалось почти за неделю организовать не только праздничный концерт, но и всю логистику соревнований Фото: Правительство ХМАО Официальную часть мероприятия открыла Ирина Дубцова, которая исполнила гимн России. Его российские спортсмены еще ни разу не слышали на крупных официальных соревнованиях из-за санкций после допинговых скандалов. Большая часть российских спортсменов в этот момент подпевали Дубцовой, у некоторых даже проступали слезы. Позже с поздравлениями выступил президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные лица. Глава государства отметил, что в Ханты-Мансийске любят спорт и гордятся своими спортивными традициями. «Уверен, вы в полной мере прочувствуете радушие местных жителей и, конечно, самые добрые эмоции болельщиков, которые будут горячо и от всего сердца поддерживать вас и ваши блистательные выступления», — уточнил он. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев отметил, что Югра — поистине спортивный регион. «Здесь есть вся необходимая инфраструктура для тренировок и состязаний разного уровня, накоплен опыт в проведении всероссийских и международных соревнований. Все это позволило организовать зимние игры в рекордно короткие сроки. И я не сомневаюсь, что они пройдут на высочайшее уровне», — отметил Якушев. Большая часть спортсменов ушла после завершения официальной части церемонии открытия. После нее был концерт Ирины Дубцовой. Иностранные делегации остались под впечатлением от всего вечера Фото: Правительство ХМАО Работу в сжатые сроки уральский полпред отметил не случайно. Неформальным лозунгом игр стала цитата: «Китай готовился к Паралимпиаде в Пекине семь лет, Югра — семь дней». России пришлось экстренно организовывать свой турнир после того, как спортсменов (в том числе белорусских) отстранили от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Белорусская и российская делегации заранее приехали в столицу Китая и готовились к соревнованиям, но в ночь на 3 марта им сообщили об «отчислении» с турнира из-за спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Паралимпийский комитет России стал искать варианты минимизирования последствий. «Сразу после отстранения нам нужно было ребятам что-то сказать. Говорить о каких-то конкретных местах проведения собственных соревнований. Было несколько территорий, порядка десяти. Мы взвешивали [доводы] о том, как быстро сможем быстро организовать соревнования. С губернатором ХМАО Натальей Комаровой у нас самый прямой контакт. Она одна из первых сказала, что Ханты-Мансийск готов. Более того, она без нашего участия договаривалась с министром спорта, с [вице-премьером] Дмитрием Чернышенко. В эту ночь она быстрее всех подтвердила свою готовность», — рассказал URA.RU и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. В итоге Москва и Ханты-Мансийск организовала своеобразный оргкомитет Паралимпиады. «Минспорта России работало с иностранными делегациями. Они разослали приглашения всем странам. Отозваться и оперативно выделить средства на поездку успели только четыре страны — Казахстан, Беларусь, Армения и Таджикистан. С артистами, например, которые будут на открытии и закрытии Паралимпийских игр договаривались уже югорцы — представители центра „Югра-классик“. Благодаря им на открытии выступила певица Ирина Дубцова», — рассказал источник агентства в оргкомитете. За пару часов до церемонии открытия спортсмены были на соревнования. На мероприятие они одели строгие костюмы с символикой сборной России Фото: Правительство ХМАО Кроме решения логистических вопросов югорским чиновникам необходимо было перенести десяток мероприятий, запланированных в ХМАО. «Например, на ледовой арене должны проходить домашние матчи хоккейного клуба „Югра“. Пришлось перенести [в Челябинск]. Практически в круглосуточном режиме мы переделывали площадки под следж-хоккей, под керлинг. Кроме того, совместно с Союзом биатлонистов России мы изменили программу Первенства страны по биатлону, который должен был проходить в те же сроки, что и Паралимпиада», — рассказал директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко. Перемещения коснулись и постояльцев гостиницы «Олимпийская», которая приняла почти 400 паралимпийцы. «В гостинице „Олимпийская“ жила съемочная группа из 80 человек, которая снимает фильм в ХМАО с Алексеем Серебряковым. К съемкам фильма в регионе были уже готовы в феврале, долго согласовывали графики. Их на время Паралимпиады переселили» — отметил источник. Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске будут проходить до 21 марта. Организаторы специально перенесли часть соревнований на выходные, чтобы жители и гости столицы Югры успели оценить масштаб организованных соревнований. В эти дни пройдут соревнования по биатлону, лыжным гонкам, следж-хоккею, керлингу, сноуборду и горным лыжам. Корреспонденты URA.RU будут рассказывать об интересном, что происходит на соревнованиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство спорта России вместе с правительством Югры почти за неделю организовали Паралимпийские игры в Ханты Мансийске, сопоставимые с пекинскими. Для этого чиновникам потребовалось экстренно связываться с коллегами из других регионов, в срочном порядке искать звезд и переносить небольшие соревнования. Работа организаторов позволила 18 марта провести официальную церемонию открытия соревнований с большим пафосом. О том, что удалось преодолеть — в материале URA.RU. Церемония открытия Паралимпиады для спортсменов началась с красной ковровой дорожки. Каждый участник международных соревнований мог покрасоваться перед камерами и сделать несколько фотографий на память. На это же пространство стремились и гости, которые не имеют отношения к спорту. Их организаторы мероприятия попросили повременить с селфи и дать дорогу паралимпийцам. Еще пару часов они были на соревнованиях, а на церемонию открытия одели строгие костюмы с символикой сборной России. Официальную часть мероприятия открыла Ирина Дубцова, которая исполнила гимн России. Его российские спортсмены еще ни разу не слышали на крупных официальных соревнованиях из-за санкций после допинговых скандалов. Большая часть российских спортсменов в этот момент подпевали Дубцовой, у некоторых даже проступали слезы. Позже с поздравлениями выступил президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные лица. Глава государства отметил, что в Ханты-Мансийске любят спорт и гордятся своими спортивными традициями. «Уверен, вы в полной мере прочувствуете радушие местных жителей и, конечно, самые добрые эмоции болельщиков, которые будут горячо и от всего сердца поддерживать вас и ваши блистательные выступления», — уточнил он. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев отметил, что Югра — поистине спортивный регион. «Здесь есть вся необходимая инфраструктура для тренировок и состязаний разного уровня, накоплен опыт в проведении всероссийских и международных соревнований. Все это позволило организовать зимние игры в рекордно короткие сроки. И я не сомневаюсь, что они пройдут на высочайшее уровне», — отметил Якушев. Работу в сжатые сроки уральский полпред отметил не случайно. Неформальным лозунгом игр стала цитата: «Китай готовился к Паралимпиаде в Пекине семь лет, Югра — семь дней». России пришлось экстренно организовывать свой турнир после того, как спортсменов (в том числе белорусских) отстранили от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Белорусская и российская делегации заранее приехали в столицу Китая и готовились к соревнованиям, но в ночь на 3 марта им сообщили об «отчислении» с турнира из-за спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Паралимпийский комитет России стал искать варианты минимизирования последствий. «Сразу после отстранения нам нужно было ребятам что-то сказать. Говорить о каких-то конкретных местах проведения собственных соревнований. Было несколько территорий, порядка десяти. Мы взвешивали [доводы] о том, как быстро сможем быстро организовать соревнования. С губернатором ХМАО Натальей Комаровой у нас самый прямой контакт. Она одна из первых сказала, что Ханты-Мансийск готов. Более того, она без нашего участия договаривалась с министром спорта, с [вице-премьером] Дмитрием Чернышенко. В эту ночь она быстрее всех подтвердила свою готовность», — рассказал URA.RU и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. В итоге Москва и Ханты-Мансийск организовала своеобразный оргкомитет Паралимпиады. «Минспорта России работало с иностранными делегациями. Они разослали приглашения всем странам. Отозваться и оперативно выделить средства на поездку успели только четыре страны — Казахстан, Беларусь, Армения и Таджикистан. С артистами, например, которые будут на открытии и закрытии Паралимпийских игр договаривались уже югорцы — представители центра „Югра-классик“. Благодаря им на открытии выступила певица Ирина Дубцова», — рассказал источник агентства в оргкомитете. Кроме решения логистических вопросов югорским чиновникам необходимо было перенести десяток мероприятий, запланированных в ХМАО. «Например, на ледовой арене должны проходить домашние матчи хоккейного клуба „Югра“. Пришлось перенести [в Челябинск]. Практически в круглосуточном режиме мы переделывали площадки под следж-хоккей, под керлинг. Кроме того, совместно с Союзом биатлонистов России мы изменили программу Первенства страны по биатлону, который должен был проходить в те же сроки, что и Паралимпиада», — рассказал директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко. Перемещения коснулись и постояльцев гостиницы «Олимпийская», которая приняла почти 400 паралимпийцы. «В гостинице „Олимпийская“ жила съемочная группа из 80 человек, которая снимает фильм в ХМАО с Алексеем Серебряковым. К съемкам фильма в регионе были уже готовы в феврале, долго согласовывали графики. Их на время Паралимпиады переселили» — отметил источник. Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске будут проходить до 21 марта. Организаторы специально перенесли часть соревнований на выходные, чтобы жители и гости столицы Югры успели оценить масштаб организованных соревнований. В эти дни пройдут соревнования по биатлону, лыжным гонкам, следж-хоккею, керлингу, сноуборду и горным лыжам. Корреспонденты URA.RU будут рассказывать об интересном, что происходит на соревнованиях.