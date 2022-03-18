18 марта 2022

Как Россия за семь дней организовала свою Паралимпиаду в ХМАО

Инсайды о церемонии открытия, переселении киношников и бессонной ночи Комаровой

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия Параолимпийских игр. ХМАО
Организацией церемонии открытия Паралимпиады занимались югорские чиновники Фото:
статья из сюжета
Паралимпийские игры-2022

Министерство спорта России вместе с правительством Югры почти за неделю организовали Паралимпийские игры в Ханты Мансийске, сопоставимые с пекинскими. Для этого чиновникам потребовалось экстренно связываться с коллегами из других регионов, в срочном порядке искать звезд и переносить небольшие соревнования. Работа организаторов позволила 18 марта провести официальную церемонию открытия соревнований с большим пафосом. О том, что удалось преодолеть — в материале URA.RU.

Церемония открытия Паралимпиады для спортсменов началась с красной ковровой дорожки. Каждый участник международных соревнований мог покрасоваться перед камерами и сделать несколько фотографий на память. На это же пространство стремились и гости, которые не имеют отношения к спорту. Их организаторы мероприятия попросили повременить с селфи и дать дорогу паралимпийцам. Еще пару часов они были на соревнованиях, а на церемонию открытия одели строгие костюмы с символикой сборной России.

Церемония открытия Параолимпийских игр. ХМАО
Организаторам Паралимпиады удалось почти за неделю организовать не только праздничный концерт, но и всю логистику соревнований
Фото:

Официальную часть мероприятия открыла Ирина Дубцова, которая исполнила гимн России. Его российские спортсмены еще ни разу не слышали на крупных официальных соревнованиях из-за санкций после допинговых скандалов. Большая часть российских спортсменов в этот момент подпевали Дубцовой, у некоторых даже проступали слезы.

Позже с поздравлениями выступил президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные лица. Глава государства отметил, что в Ханты-Мансийске любят спорт и гордятся своими спортивными традициями. «Уверен, вы в полной мере прочувствуете радушие местных жителей и, конечно, самые добрые эмоции болельщиков, которые будут горячо и от всего сердца поддерживать вас и ваши блистательные выступления», — уточнил он.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев отметил, что Югра — поистине спортивный регион. «Здесь есть вся необходимая инфраструктура для тренировок и состязаний разного уровня, накоплен опыт в проведении всероссийских и международных соревнований. Все это позволило организовать зимние игры в рекордно короткие сроки. И я не сомневаюсь, что они пройдут на высочайшее уровне», — отметил Якушев.

Церемония открытия Параолимпийских игр. ХМАО
Большая часть спортсменов ушла после завершения официальной части церемонии открытия. После нее был концерт Ирины Дубцовой. Иностранные делегации остались под впечатлением от всего вечера
Фото:

Работу в сжатые сроки уральский полпред отметил не случайно. Неформальным лозунгом игр стала цитата: «Китай готовился к Паралимпиаде в Пекине семь лет, Югра — семь дней». России пришлось экстренно организовывать свой турнир после того, как спортсменов (в том числе белорусских) отстранили от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Белорусская и российская делегации заранее приехали в столицу Китая и готовились к соревнованиям, но в ночь на 3 марта им сообщили об «отчислении» с турнира из-за спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Паралимпийский комитет России стал искать варианты минимизирования последствий.

«Сразу после отстранения нам нужно было ребятам что-то сказать. Говорить о каких-то конкретных местах проведения собственных соревнований. Было несколько территорий, порядка десяти. Мы взвешивали [доводы] о том, как быстро сможем быстро организовать соревнования. С губернатором ХМАО Натальей Комаровой у нас самый прямой контакт. Она одна из первых сказала, что Ханты-Мансийск готов. Более того, она без нашего участия договаривалась с министром спорта, с [вице-премьером] Дмитрием Чернышенко. В эту ночь она быстрее всех подтвердила свою готовность», — рассказал URA.RU и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

В итоге Москва и Ханты-Мансийск организовала своеобразный оргкомитет Паралимпиады. «Минспорта России работало с иностранными делегациями. Они разослали приглашения всем странам. Отозваться и оперативно выделить средства на поездку успели только четыре страны — Казахстан, Беларусь, Армения и Таджикистан. С артистами, например, которые будут на открытии и закрытии Паралимпийских игр договаривались уже югорцы — представители центра „Югра-классик“. Благодаря им на открытии выступила певица Ирина Дубцова», — рассказал источник агентства в оргкомитете.

Церемония открытия Параолимпийских игр. ХМАО
За пару часов до церемонии открытия спортсмены были на соревнования. На мероприятие они одели строгие костюмы с символикой сборной России
Фото: Правительство ХМАО

Кроме решения логистических вопросов югорским чиновникам необходимо было перенести десяток мероприятий, запланированных в ХМАО. «Например, на ледовой арене должны проходить домашние матчи хоккейного клуба „Югра“. Пришлось перенести [в Челябинск]. Практически в круглосуточном режиме мы переделывали площадки под следж-хоккей, под керлинг. Кроме того, совместно с Союзом биатлонистов России мы изменили программу Первенства страны по биатлону, который должен был проходить в те же сроки, что и Паралимпиада», — рассказал директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.

Перемещения коснулись и постояльцев гостиницы «Олимпийская», которая приняла почти 400 паралимпийцы. «В гостинице „Олимпийская“ жила съемочная группа из 80 человек, которая снимает фильм в ХМАО с Алексеем Серебряковым. К съемкам фильма в регионе были уже готовы в феврале, долго согласовывали графики. Их на время Паралимпиады переселили» — отметил источник.

Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске будут проходить до 21 марта. Организаторы специально перенесли часть соревнований на выходные, чтобы жители и гости столицы Югры успели оценить масштаб организованных соревнований. В эти дни пройдут соревнования по биатлону, лыжным гонкам, следж-хоккею, керлингу, сноуборду и горным лыжам. Корреспонденты URA.RU будут рассказывать об интересном, что происходит на соревнованиях.

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Министерство спорта России вместе с правительством Югры почти за неделю организовали Паралимпийские игры в Ханты Мансийске, сопоставимые с пекинскими. Для этого чиновникам потребовалось экстренно связываться с коллегами из других регионов, в срочном порядке искать звезд и переносить небольшие соревнования. Работа организаторов позволила 18 марта провести официальную церемонию открытия соревнований с большим пафосом. О том, что удалось преодолеть — в материале URA.RU. Церемония открытия Паралимпиады для спортсменов началась с красной ковровой дорожки. Каждый участник международных соревнований мог покрасоваться перед камерами и сделать несколько фотографий на память. На это же пространство стремились и гости, которые не имеют отношения к спорту. Их организаторы мероприятия попросили повременить с селфи и дать дорогу паралимпийцам. Еще пару часов они были на соревнованиях, а на церемонию открытия одели строгие костюмы с символикой сборной России. Официальную часть мероприятия открыла Ирина Дубцова, которая исполнила гимн России. Его российские спортсмены еще ни разу не слышали на крупных официальных соревнованиях из-за санкций после допинговых скандалов. Большая часть российских спортсменов в этот момент подпевали Дубцовой, у некоторых даже проступали слезы. Позже с поздравлениями выступил президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные лица. Глава государства отметил, что в Ханты-Мансийске любят спорт и гордятся своими спортивными традициями. «Уверен, вы в полной мере прочувствуете радушие местных жителей и, конечно, самые добрые эмоции болельщиков, которые будут горячо и от всего сердца поддерживать вас и ваши блистательные выступления», — уточнил он. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев отметил, что Югра — поистине спортивный регион. «Здесь есть вся необходимая инфраструктура для тренировок и состязаний разного уровня, накоплен опыт в проведении всероссийских и международных соревнований. Все это позволило организовать зимние игры в рекордно короткие сроки. И я не сомневаюсь, что они пройдут на высочайшее уровне», — отметил Якушев. Работу в сжатые сроки уральский полпред отметил не случайно. Неформальным лозунгом игр стала цитата: «Китай готовился к Паралимпиаде в Пекине семь лет, Югра — семь дней». России пришлось экстренно организовывать свой турнир после того, как спортсменов (в том числе белорусских) отстранили от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Белорусская и российская делегации заранее приехали в столицу Китая и готовились к соревнованиям, но в ночь на 3 марта им сообщили об «отчислении» с турнира из-за спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Паралимпийский комитет России стал искать варианты минимизирования последствий. «Сразу после отстранения нам нужно было ребятам что-то сказать. Говорить о каких-то конкретных местах проведения собственных соревнований. Было несколько территорий, порядка десяти. Мы взвешивали [доводы] о том, как быстро сможем быстро организовать соревнования. С губернатором ХМАО Натальей Комаровой у нас самый прямой контакт. Она одна из первых сказала, что Ханты-Мансийск готов. Более того, она без нашего участия договаривалась с министром спорта, с [вице-премьером] Дмитрием Чернышенко. В эту ночь она быстрее всех подтвердила свою готовность», — рассказал URA.RU и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. В итоге Москва и Ханты-Мансийск организовала своеобразный оргкомитет Паралимпиады. «Минспорта России работало с иностранными делегациями. Они разослали приглашения всем странам. Отозваться и оперативно выделить средства на поездку успели только четыре страны — Казахстан, Беларусь, Армения и Таджикистан. С артистами, например, которые будут на открытии и закрытии Паралимпийских игр договаривались уже югорцы — представители центра „Югра-классик“. Благодаря им на открытии выступила певица Ирина Дубцова», — рассказал источник агентства в оргкомитете. Кроме решения логистических вопросов югорским чиновникам необходимо было перенести десяток мероприятий, запланированных в ХМАО. «Например, на ледовой арене должны проходить домашние матчи хоккейного клуба „Югра“. Пришлось перенести [в Челябинск]. Практически в круглосуточном режиме мы переделывали площадки под следж-хоккей, под керлинг. Кроме того, совместно с Союзом биатлонистов России мы изменили программу Первенства страны по биатлону, который должен был проходить в те же сроки, что и Паралимпиада», — рассказал директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко. Перемещения коснулись и постояльцев гостиницы «Олимпийская», которая приняла почти 400 паралимпийцы. «В гостинице „Олимпийская“ жила съемочная группа из 80 человек, которая снимает фильм в ХМАО с Алексеем Серебряковым. К съемкам фильма в регионе были уже готовы в феврале, долго согласовывали графики. Их на время Паралимпиады переселили» — отметил источник. Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске будут проходить до 21 марта. Организаторы специально перенесли часть соревнований на выходные, чтобы жители и гости столицы Югры успели оценить масштаб организованных соревнований. В эти дни пройдут соревнования по биатлону, лыжным гонкам, следж-хоккею, керлингу, сноуборду и горным лыжам. Корреспонденты URA.RU будут рассказывать об интересном, что происходит на соревнованиях.
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