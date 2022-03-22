Ургант обратился к россиянам из-за слухов об отмене шоу 22 марта 2022 в 18:49 Размер текста - 17 + Иван Ургант призвал не верить слухам Фото: Анна Майорова © URA.RU Телеведущий Иван Ургант опроверг слухи о закрытии его шоу на «Первом канале». По словам телеведущего, он с нетерпением ждет новых выпусков. «Не верьте слухам. Я очень жду новых выпусков», — сказал Ургант в беседе с изданием « Газета.ру ». Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. 11 марта сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Телеведущий Иван Ургант опроверг слухи о закрытии его шоу на «Первом канале». По словам телеведущего, он с нетерпением ждет новых выпусков. «Не верьте слухам. Я очень жду новых выпусков», — сказал Ургант в беседе с изданием «Газета.ру». Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. 11 марта сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям