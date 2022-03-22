Ургант обратился к россиянам из-за слухов об отмене шоу

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Иван Ургант призвал не верить слухам Фото:

Телеведущий Иван Ургант опроверг слухи о закрытии его шоу на «Первом канале». По словам телеведущего, он с нетерпением ждет новых выпусков.

«Не верьте слухам. Я очень жду новых выпусков», — сказал Ургант в беседе с изданием «Газета.ру».

Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. 11 марта сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль.

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Телеведущий Иван Ургант опроверг слухи о закрытии его шоу на «Первом канале». По словам телеведущего, он с нетерпением ждет новых выпусков. «Не верьте слухам. Я очень жду новых выпусков», — сказал Ургант в беседе с изданием «Газета.ру». Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. 11 марта сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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