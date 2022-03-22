Ургант обратился к россиянам из-за слухов об отмене шоу

Телеведущий Иван Ургант опроверг слухи о закрытии его шоу на «Первом канале». По словам телеведущего, он с нетерпением ждет новых выпусков.
«Не верьте слухам. Я очень жду новых выпусков», — сказал Ургант в беседе с изданием «Газета.ру».
Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. 11 марта сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль.
Телеведущий Иван Ургант опроверг слухи о закрытии его шоу на «Первом канале». По словам телеведущего, он с нетерпением ждет новых выпусков. «Не верьте слухам. Я очень жду новых выпусков», — сказал Ургант в беседе с изданием «Газета.ру». Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. 11 марта сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль.