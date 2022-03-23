В Крыму планируют организовать транспортный коридор до Донбасса

Крым свяжут транспортным коридором с Донбассом Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После взятия под контроль российскими военными трассы до Мариуполя Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом. Такое мнение высказал заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.

«Взятие под контроль российскими военнослужащими участка трассы от Крыма до Мариуполя надежно свяжет транспортным коридором полуостров с Донбассом», — цитирует Степанова РИА «Новости». По словам заместителя полпреда, после этого полуостров станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины.

Ранее Вооруженным силам РФ удалось обеспечить связь полуострова Крым с Донбассом по средствам сухопутного коридора. Также сообщалось, что все уничтоженные украинскими вооруженными силами железнодорожные ветки и автомагистрали, ранее связывающие Крым и Херсонскую область Украины, будут восстановлены в ближайшее время.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».

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