ФСБ: курганец призывал к терактам против членов правительства РФ

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы за публикации в соцсети «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителя Кургана подозревают в публичных призывах к террористическим действиям в отношении членов правительства России и судебных приставов. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе управления ФСБ по Курганской области.

«Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области на основании оперативных материалов возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего курганца. В материалах, которые размещал пользователь социальной сети „ВКонтакте“, содержатся призывы к осуществлению террористических действий в отношении представителей органов государственной власти — членов правительства РФ и сотрудников федеральной службы судебных приставов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в публикациях курганца нашли призывы к смене власти насильственным путем. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете), ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма в интернете). «За совершение указанных преступлений Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — отмечают в УФСБ.

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