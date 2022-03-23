В Кремле отреагировали на угрозу исключения России из G20

В Кремле отреагировали на угрозы США об исключении России из G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты Америки будут оказывать давление на членов G20 с целью исключить Россию из «двадцатки». Однако многие страны продолжают придерживаться независимой от США точки зрения, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«G20 — это формат многосторонний. Там существуют разные точки зрения. Понятно, что американцы будут продолжать давить на разные страны. Но как мы видим целый ряд государств предпочитают придерживаться своей независимой точки зрения. То, что в плане всестороннего противодействия нашей стране Соединенные Штаты оказывают неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны, хорошо известно», — отметил Песков.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о возможном исключении России из G20. Но США намерены посоветоваться на этот счет со своими союзниками. Очередной саммит «двадцатки» запланирован на конец 2022 года.