Советник Байдена заявил об идее исключить РФ из G20

США настаивает на том, что Россия не может больше участвовать в международных институтах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США настаивают на исключении России из «большой двадцатки», заявил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее Вашингтон вместе с Варшавой внес соответствующее предложение на рассмотрение. Польша предложила свою кандидатуру на место России в G20.

«Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах и в международном сообществе. Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — заявил Джейк Салливан в ходе брифинга, опубликованного на youtube-канале Белого дома.

Идея исключить Россию из G20 исходила от Польши, сообщает «Интерфакс». Министр экономического развития и технологий страны Петр Новак сообщил о ней в ходе встречи с министром торговли США Джиной Раймондо. Польша предложила свою кандидатуру вместо России.

Вопрос об участии Москвы в G20 будет рассмотрен на саммитах Евросоюза и стран «большой семерки» в Брюсселе. При этом не исключено, что некоторые страны «большой двадцати», такие как Индия и Китай, проголосуют против исключения России из клуба.

Россия 16 марта вышла из Совета Европы. По словам бывшего зампреда парламентской ассамблеи организации (ПАСЕ) Петра Толстого, такое решение Москва приняла из-за НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Совет Европы частью пропаганды Североатлантического альянса. Представители ПАСЕ единогласно высказались за то, чтобы Россия незамедлительно покинула организацию. До этого комитет министров Совета Европы решил приостановить участие России в нем по инициативе Киева и Варшавы. Это произошло сразу после того, как президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Совету Европы самораспуститься, потому что после выхода РФ организации будет нечем заняться. Он также заявил, что ежегодный взнос в Совет Европы пойдет на поддержку граждан РФ в условиях санкций.

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