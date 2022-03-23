В Кремле сообщили, когда будет известно число погибших на Украине

23 марта 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Спецоперация проходит по плану, сообщили в Кремле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны РФ сообщат данные о числе погибших военных в ходе спецоперации на Украине, когда почитают это целесообразным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Действительно один раз была предоставлена от Минобороны информация о погибших. Это прерогатива принадлежит только им. Когда они посчитают целесообразным, то они дадут дополнительную информацию», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. По его словам, спецоперация на Украине идет в соответствии с планами. Военнослужащие РФ не стреляют по гражданскому населению, пока последние не берут в руки оружие и не целятся в российскую армию, сообщил Песков. На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры стали вынужденными. По словам главы государства, военные должны избавить жителей Донбасса от страданий и геноцида со стороны Украины. В Минобороны РФ отчитывались о потерях 2 марта. Тогда сообщалось о 498 погибших российских военных, еще 1597 были ранены, передают «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Минобороны РФ сообщат данные о числе погибших военных в ходе спецоперации на Украине, когда почитают это целесообразным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Действительно один раз была предоставлена от Минобороны информация о погибших. Это прерогатива принадлежит только им. Когда они посчитают целесообразным, то они дадут дополнительную информацию», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. По его словам, спецоперация на Украине идет в соответствии с планами. Военнослужащие РФ не стреляют по гражданскому населению, пока последние не берут в руки оружие и не целятся в российскую армию, сообщил Песков. На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры стали вынужденными. По словам главы государства, военные должны избавить жителей Донбасса от страданий и геноцида со стороны Украины. В Минобороны РФ отчитывались о потерях 2 марта. Тогда сообщалось о 498 погибших российских военных, еще 1597 были ранены, передают «Дни.ру».