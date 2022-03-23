В Кремле сообщили, когда будет известно число погибших на Украине

В Минобороны РФ сообщат данные о числе погибших военных в ходе спецоперации на Украине, когда почитают это целесообразным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно один раз была предоставлена от Минобороны информация о погибших. Это прерогатива принадлежит только им. Когда они посчитают целесообразным, то они дадут дополнительную информацию», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
По его словам, спецоперация на Украине идет в соответствии с планами. Военнослужащие РФ не стреляют по гражданскому населению, пока последние не берут в руки оружие и не целятся в российскую армию, сообщил Песков.
На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры стали вынужденными. По словам главы государства, военные должны избавить жителей Донбасса от страданий и геноцида со стороны Украины. В Минобороны РФ отчитывались о потерях 2 марта. Тогда сообщалось о 498 погибших российских военных, еще 1597 были ранены, передают «Дни.ру».
В Минобороны РФ сообщат данные о числе погибших военных в ходе спецоперации на Украине, когда почитают это целесообразным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Действительно один раз была предоставлена от Минобороны информация о погибших. Это прерогатива принадлежит только им. Когда они посчитают целесообразным, то они дадут дополнительную информацию», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. По его словам, спецоперация на Украине идет в соответствии с планами. Военнослужащие РФ не стреляют по гражданскому населению, пока последние не берут в руки оружие и не целятся в российскую армию, сообщил Песков. На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры стали вынужденными. По словам главы государства, военные должны избавить жителей Донбасса от страданий и геноцида со стороны Украины. В Минобороны РФ отчитывались о потерях 2 марта. Тогда сообщалось о 498 погибших российских военных, еще 1597 были ранены, передают «Дни.ру».