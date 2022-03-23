Nestle прекращает поставки в Россию KitKat и Nesquik

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Пикет рабочих фабрики Nestle. Пермь, nestle, нестле, киткат, kitkat, дом kitkat в россии
Компания заявила, что не планирует получать прибыль из России Фото:

Концерн Nestle заявил о сокращении ассортимента своей продукции, поставляемой в Россию. В частности, он приостановил работу брендов KitKat и Nesquik.

«Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik. Мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России», — приводит РИА «Новости» заявление представителей Nestle.

В концерне также отметили, что не планируют в дальнейшем платить налоги и получать прибыль в России. Однако, в случае, если прибыль все-таки будет, все деньги направят на помощь беженцам с Украины.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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Концерн Nestle заявил о сокращении ассортимента своей продукции, поставляемой в Россию. В частности, он приостановил работу брендов KitKat и Nesquik. «Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik. Мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России», — приводит РИА «Новости» заявление представителей Nestle. В концерне также отметили, что не планируют в дальнейшем платить налоги и получать прибыль в России. Однако, в случае, если прибыль все-таки будет, все деньги направят на помощь беженцам с Украины. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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