Nestle прекращает поставки в Россию KitKat и Nesquik

23 марта 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Компания заявила, что не планирует получать прибыль из России Фото: Василий Заболотных © URA.RU Концерн Nestle заявил о сокращении ассортимента своей продукции, поставляемой в Россию. В частности, он приостановил работу брендов KitKat и Nesquik. «Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik. Мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России», — приводит РИА «Новости» заявление представителей Nestle. В концерне также отметили, что не планируют в дальнейшем платить налоги и получать прибыль в России. Однако, в случае, если прибыль все-таки будет, все деньги направят на помощь беженцам с Украины. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Концерн Nestle заявил о сокращении ассортимента своей продукции, поставляемой в Россию. В частности, он приостановил работу брендов KitKat и Nesquik. «Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik. Мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России», — приводит РИА «Новости» заявление представителей Nestle. В концерне также отметили, что не планируют в дальнейшем платить налоги и получать прибыль в России. Однако, в случае, если прибыль все-таки будет, все деньги направят на помощь беженцам с Украины. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.