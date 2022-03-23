В думе Нижневартовска появится новый комитет

Дума Нижневартовска решила обзавестись комитетом по развитию гражданского общества Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В думе Нижневартовска (ХМАО) появится комитет по развитию гражданского общества и национальных и общественных объединений. Об этом сообщается в паблике «Единой России Нижневартовска» в социальной сети «ВКонтакте».

«В думе города планируется создать новый комитет для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к полномочиям представительного органа муниципалитета в сфере развития гражданского общества, национальных и общественных объединений. Предложение об этом поступило от группы депутатов. Сегодня его детально обсудили на заседаниях профильных комитетов», — говорится в сообщении в партийном паблике.

Председатель думы Нижневартовска Алексей Сатинов объяснил желание создать комитет по развитию гражданского общества новыми вызовами, стоящими перед городом. Предполагается, что возглавит его депутат Татьяна Жигулина. Народная избранница рассказала URA.RU, что окончательное решение по ее назначению будет принято на заседании городской думы. «Создание этого комитета, как и моя кандидатура в качестве его руководителя — инициатива депутатского корпуса. 15 апреля будет принято окончательное решение», — добавила Жигулина.

Комитет по развитию гражданского общества осенью 2021 года появился в думе ХМАО. Его возглавил депутат Александр Сальников.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам