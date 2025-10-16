Директор «дочки» «Газпрома» в ХМАО назначил себе еще одного зама

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Алексей Кшесинский продолжает кадровые перестановки в руководстве компании. Заместителем генерального директора по перспективному развитию назначен Александр Петров.
«С сентября 2025 года должность заместителя генерального директора по перспективному развитию ООО „Газпром трансгаз Югорск“ занимает Александр Петров. Он работает в компании с 2004 года и прошел путь от машиниста технологических компрессоров до начальника инженерно-технического центра», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Петров родился в 1981 году в Псковской области. Окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Технология машиностроения». Также прошел обучение в корпоративном институте.
Свою карьеру в «Газпром трансгаз Югорске» он начал в 2004 году на производственных объектах Приозерного линейно-производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Он работал машинистом технологических компрессоров, затем инженером по эксплуатации оборудования газовых объектов. Позже возглавил компрессорный цех и газокомпрессорную службу предприятия.
В 2013 году Петров был назначен главным инженером — заместителем начальника Ныдинского ЛПУМГ. Спустя два года, в 2015-м, он возглавил Приозерное ЛПУМГ, где курировал эксплуатацию и техническое развитие магистральных газопроводов. С 2019 года занимал должность начальника инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Также из управляющей команды «Газпром трансгаз Югорска» ушла заместитель генерального директора по экономике и финансам Ирина Попова. Информация о ней пропала с официального сайта.
Генеральный директор «Газпром трансгаз Югорск» Алексей Кшесинский, возглавивший компанию после аварии на магистральном газопроводе летом 2023 года, проводит масштабное обновление управленческой команды. В феврале 2025 года заместителем по общим вопросам был назначен Андрей Куимов, сменивший Эдуарда Березина. Ранее Кшесинский утвердил Алексея Свиридова в должности главного инженера, а также привлек к работе своих бывших коллег из Волгограда — Дениса Бабаскина и Евгения Лукина. От прежнего руководителя, Петра Созонова, в управленческом составе остался только заместитель по управлению персоналом Сергей Андрианов.
